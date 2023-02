Eigentor und verschossener Elfmeter: Real verpatzt auf Mallorca Klub-WM-Generalprobe

Real Madrid droht nach der Niederlage auf Mallorca den Anschluss an den FC Barcelona endgültig zu verlieren. Zudem bangen die Königlichen vor der Klub-WM um Thibaut Courtois.

Bei der Generalprobe vor dem anstehenden Klub-WM-Halbfinale musste Real schon vor Anpfiff eine schlechte Nachricht verdauen: Keeper Courtois hatte sich beim Aufwärmen an den Adduktoren verletzt, für den Belgier kam Lunin zum siebten Pflichtspieleinsatz in der laufenden Saison.

Dass die Anfangsphase aus Real-Sicht recht zerfahren verlief, lag auch an den freiwilligen Wechseln, die Trainer Carlo Ancelotti vorgenommen hatte. Neben den angeschlagenen Benzema und Eder Militao verzichtete er auf die Denker und Lenker Kroos und Modric, die Königlichen fanden zunächst überhaupt nicht in die Partie gegen bissige Hausherren, die sich offensichtlich einiges vorgenommen hatten.

Real ideenlos - Nacho trifft ins eigene Tor

Mallorca zeigte offensiv zwar die besseren Ansätze, blieb aber ebenfalls ungefährlich. So kam die Führung in der 13. Minute doch ein wenig überraschend: Nach einer Flanke aus dem linken Halbfeld war Muriqi am ersten Pfosten frei, doch letztlich war es Nacho, der das Leder genau ins lange Eck köpfte - der chancenlose Lunin blickte verdutzt hinterher.

Es kam, wie es kommen musste: Mallorca um den Ex-Schalker Nastasic zog sich nach der Führung weit in die eigene Hälfte zurück und ließ die Königlichen kommen. Bemerkenswert leicht taten sich die Hausherren dabei, die Königlichen trotz 70 Prozent Ballbesitz in Hälfte eins von ihrem eigenen Gehäuse wegzuhalten. Räume boten sich Real so gut wie keine, das Leder wurde ohne erwähnenswerten Raumgewinn hin- und hergeschoben. Torchancen für Madrid: null.

Vinicius wandelt am Platzverweis

Kurz vor der Pause brachte ein Scharmützel zumindest etwas Aufregung in die spröde Partie. Maffeo und Vinicius waren schon einige Male aneinandergeraten, der Brasilianer touchierte den Ex-Stuttgarter abseits des Balles leicht am Fuß. Der Referee fiel auf Maffeos Theatralik herein und verwarnte Vinicius, der sich danach nahe an die Gelb-Rote-Karte meckerte. Ancelotti ließ seinen Schützling dennoch nach Seitenwechsel auf dem Platz.

Da der Italiener auch ansonsten nichts unternahm, um etwas Kreativität ins Spiel seiner Schützlinge zu bringen, blieb es beim gleichen Bild: Real lief gegen die Mallorquiner Wand, die Hausherren versuchten sich in gelegentlichen Kontern.

Ein Mallorquiner verschießt Elfmeter auf Mallorca

In der 60. Minute passte Mallorca aber doch einmal nicht auf und wurde vermeintlich bestraft. Rüdiger passte aus der eigenen Hälfte lang auf Vinicius, der das Leder zwar am Tor vorbeilegte, danach aber von Keeper Rajkovic abgeräumt wurde. Ausgerechnet der gebürtige Mallorquiner Marco Asensio scheiterte jedoch gegen seinen Ausbildungsklub vom Punkt - Rajkovic parierte exzellent.

Nach und nach versuchte Ancelotti nun, für frischen Wind zu sorgen. Modric kam in der 64. Minute, bei einem Dreierwechsel (71.) feierte Alaba nach längerer Verletzung sein Comeback. Allein, es half nicht viel. Die Aguirre-Elf warf sich weiter in jeden Zweikampf und war wild entschlossen, den vierten 1:0-Heimsieg in Folge einzufahren. Maffeo ließ sich nach dem nächsten Scharmützel mit Vinicius nochmals theatralisch fallen, doch der Referee tat ihm nicht den Gefallen, die Ampelkarte für den Real-Angreifer zu zücken.

Mariano kam in der 88. Minute nach Kroos-Flanke dem Ausgleich nahe, es war der Startschuss für die Schlussoffensive. In der achtminütigen Nachspielzeit warf Real logischerweise alles nach vorne, auch Rüdiger war fast nur noch in Mittelstürmerposition zu finden. Dem DFB-Akteur sollte auch die letzte Chance gehören - per Kopf verfehlte er das Ziel nach Kroos-Flanke denkbar knapp.

Danach war Mallorca endgültig im Ziel. Die Madrilenen müssen nun auf den FC Sevilla hoffen, der heute Abend beim FC Barcelona antritt. Bei einem Sieg der Katalanen würde der Rückstand bereits acht Punkte betragen.