Vor Clasico: Benzema trifft auf Mallorca doppelt und humpelt vom Feld

Real Madrid zog am letzten Mittwoch durch das 3:1 gegen PSG ins CL-Viertelfinale ein, auch in der Liga läuft es wie gewünscht. Am Montag bauten die Königlichen bei RCD Mallorca den Vorsprung auf Sevilla bis auf zehn Punkte aus.

Traf auf Mallorca doppelt: Karim benzema. IMAGO/NurPhoto