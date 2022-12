Svensson sieht mehr Intensität als in einigen WM-Spielen

Das nächste Pflichtspiel von Mainz 05 ist am 21. Januar, Real Mallorca muss bereits am 21. Dezember wieder ran. Normalerweise sind Testspiele zwischen zwei Teams, die sich in so unterschiedlichen Phasen der Vorbereitung befinden, eine ziemlich einseitige Angelegenheit. Nicht so das 2:2 zwischen dem Bundesliga-10. und dem La-Liga-11.

Aus dem Trainingslager in Palma de Mallorca berichtet Michael Ebert

"Meine Mannschaft hat mir sehr gut gefallen, auch die Intensität im Spiel. Obwohl es für uns erst in fünf, sechs Wochen weitergeht, haben wir den Rückstand gedreht und dagegengehalten. Es war ein absolut ausgeglichenes Spiel, was nicht unbedingt zu erwarten war und für uns spricht", betonte Trainer Bo Svensson.

Beide Seiten schenkten sich nichts in einer für ein Testspiel sehr emotional geführten Partie. Das 0:1 durch Amath Ndiaye Diedhhiou (1. Minute) kam nach einem Fehlpass von Niklas Tauer zustande. 20 Minuten später markierte der insgesamt stark spielende Aymen Barkok den Ausgleich per Foulelfmeter, bevor ebenfalls per Foulelfmeter Vedat Muriqi in der 39. Minute die Spanier erneut in Führung brachte. Der eingewechselte Danny da Costa stellte in der 53. Minute den Endstand her, nachdem er von Eniss Shabini gut in Szene gesetzt wurde.

"Wir haben heute ein anderes System gespielt mit Spielern, die körperlich nicht so weit sind, trotzdem haben wir vieles richtig gemacht, hatten viele gute Szenen und schossen beim 2:2 ein sehr schönes Tor ", stellte Svensson zufrieden fest. Es sei "eine gute Härte" gewesen in einem, "das Spiel Spaß gemacht hat". Svensson grinsend: "Statt nur hinten den Ball hin- und herzurollen, wie oft bei der WM, hatte dieses Spiel einiges zu bieten, was schöne Aktionen betrifft, aber auch diese Körperlichkeit, die den Fußball ausmacht."

Doppelspitze statt Dreiersturm

In der Offensive vertraute der 05-Trainer auf eine Doppelspitze statt wie zuletzt auf einen Dreiersturm. Ben Bobzien und Marcus Ingvartsen standen beim Anpfiff auf dem Platz, zur Halbzeit wurde Ingvartsen von Delano Burgzorg abgelöst. Letzterer bereitet dem Gegner mehr Probleme als am Mittwoch. "Für Dela geht es vor allem darum, seine Stärken einzusetzen, sein Eins-gegen-eins und sein Tempo. Da hat er heute viel besser gemacht, auch gegen den Ball war es besser", lobte Svensson.

In der Anfangsformation formierten sich hinter den Stürmern Leandro Barreiro, Angelo Fulgini und Barkok als eine offensive Mittelfeldreihe, Dominik Kohr spielte auf der Sechserposition. Ungewöhnlich war vor allem die Mainzer Viererkette in der Abwehr, die Svensson nach dem 3:1 gegen den Viertligisten Mallorca B zum zweiten Mal aufs Feld schickte. Der Trainer lässt in der langen Bundesligapause an der taktischen Flexibilität arbeiten. In beiden Testspielen stand Lucas Laux (20) als rechter Innenverteidiger in der Startelf. Er ist einer von fünf NLZ-Spielern, die beim Trainingslager auf Mallorca dabei waren.