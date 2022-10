Erfolgreiche Auswärtsfahrt nach Mallorca: Lewandowski lässt Barça jubeln

Der FC Barcelona spielt bislang eine starke Liga-Saison, auf Mallorca gelang den noch ungeschlagenen Katalanen im siebten Spiel der sechste Sieg.

Auf sechs Positionen verändert gegenüber dem 3:0 gegen Schlusslicht Elche schickte Xavi sein Team auf das Feld. Und das kontrollierte die Partie, ohne sich in der gefährlichen Zone entscheidend in Szene setzen zu können. Bis zur 20. Minute. Da war Lewandowski zur Stelle. Ansu Fati umspielte an der Außenlinie Maffeo und bediente den Ex-Bayern-Stürmer. Der zog den Ball zurück, ließ Valjent ins Leere laufen und zirkelte die Kugel ins rechte obere Toreck.

Lewandowski verpasste es nachzulegen (23.), als er freistehend mit einem Heber an Torwart Rajkovic scheiterte. Und in der 37. Minute hatte Barça Glück, dass es nicht 1:1 stand. Costa rauschte bei einer Sanchez-Flanke heran und zwang ter Stegen zu einer Glanzparade. In der Folge übertreiben beide Teams den Einsatz, es wurde hektisch, der Spielfluss litt.

Mallorca hatte auch in Durchgang zwei gleich die Ausgleichschance. Erst köpfte Muriqi knapp rechts am Pfosten des Barça-Tores vorbei, dann lenkte ter Stegen einen Sanchez-Versuch aus spitzem Winkel um den Pfosten (52.). Barcelona verwaltete, ließ den letzten Zug zum Tor vermissen und hatte Glück, dass Lee in letzter Minute die Kugel aus spitzem Winkel am linken Pfosten vorbeisetzte.

Lewandowskis neunter Treffer im siebten Spiel reichte Barça demnach, um den sechsten Liga-Sieg in Folge zu feiern und zumindest vorübergehend an Real Madrid vorbei auf Platz eins zu klettern.