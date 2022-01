Reflex in der Nachspielzeit: Ter Stegen hält Barças Sieg auf Mallorca fest

Den FC Barcelona plagten vor der Partie auf Mallorca zahlreiche Corona-Fälle. Beim Aufsteiger trotzten die Katalanen aber allen Widerständen und fuhren auch dank Torhüter ter Stegen einen knappen Sieg ein.

Arg ersatzgeschwächte Blaugrana, die auf Mallorca auf insgesamt 15 Spieler verzichten mussten, übernahmen beim Aufsteiger direkt die Spielkontrolle. Bis zum Strafraum kombinierte Barça teilweise sehr sehenswert, dann fehlte es der Rumpf-Elf aber an der entscheidenden Idee. Nach 29 Minuten fiel Jutgla das erste Mal etwas Gutes ein, als der Youngster schön für Luuk de Jong durchsteckte. Der viel kritisierte Niederländer, der die Katalanen noch im Winter verlassen soll, spitzelte den Ball jedoch nur an den Pfosten.

Auch in der nächsten Aktion war de Jong im Pech, nach einer Flanke von rechts setzte er die Kugel nach einem sehenswerten Seitfallzieher an den Querbalken (30.). Kurz vor der Pause klappte es aber dann doch mit dem Treffer für den ehemaligen Gladbacher, eine Hereingabe von Mingueza köpfte er präzise ins linke Eck (44.).

Mallorcas Mut wird fast belohnt

Auch im zweiten Durchgang hatte Barça deutlich mehr vom Spiel, einen ernstzunehmenden Torschuss gaben die Blaugrana aber nicht ab. Die Hausherren wurden gegen Ende der Partie nochmal etwas mutiger und kamen in der Nachspielzeit fast zum Ausgleich: Jaume Costa nahm eine Flanke von rechts am zweiten Pfosten direkt, ter Stegen reagierte aber schnell, brachte den rechten Arm hoch und wehrte Mallorcas größte Chance sehenswert ab (90.+2).

So blieb es beim knappen 1:0 für die Katalanen, die in der Tabelle bis auf Platz 5 klettern. In der Liga geht es für Barcelona am 8. Januar in Granada weiter.