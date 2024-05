1:0 auf Mallorca: Atletico springt nur so hoch, wie es muss

Atletico Madrid hat die Qualifikation für die Champions League dicht vor Augen. Am Samstagabend gewannen die Colchoneros mit 1:0 auf Mallorca und wahrten damit ihren Sechs-Punkte.-Vorsprung auf ihren Verfolger Athetlic Bilbao. Der Sieg war ein Meilenstein - zu überzeugen wusste Atletico allerdings nicht.

9:7 Torschüsse, 2:6 Ecken und nur 41 Prozent Ballbesitz: Es war alles andere als eine Glanzleistung, die Atletico Madrid am Samstagabend auf Mallorca ablieferte. Am Ende aber, als Schiedsrichter Javier Alberola Rojas zum letzten Mal in seine Pfeife blies, da lagen die Colchoneros in der entscheidenden Disziplin vorne. 1:0 Tore - und damit ein immens wichtiger Auswärtssieg auf dem Weg zur Champions-League-Qualifikation.

Eine Woche zuvor hatte die Elf von Diego Simeone mit 3:1 gegen Athletic Bilbao gewonnen und damit einen großen Schritt Richtung Königsklasse gemacht - nun ging es darum, den Sieg gegen den ärgsten Widersacher zu veredeln und die Pflichtaufgabe auf Mallorca zu lösen.

Riquelme schießt aus 22 Metern - 0:1

Die Partie war noch keine fünf Minuten, als der Ball im Tor der Gastgeber lag: Riquelme hatte sich ein Herz gefasst und aus 22 Metern flach abgezogen - 0:1, Atletico war auf Kurs (5.). Der Treffer sollte allerdings eine von ganz wenigen Strafraumszenen sein, die die 90 Minuten zu bieten hatten.

Im späteren Verlauf scheiterte Hermoso am Außenpfosten (30.), bevor Llorente eine weitere Großchance für Atletico vergab (55.) - mehr brachten die Colchoneros allerdings nicht zustande. Mallorca war zwar bemüht, doch mit Ausnahme eines Flachschusses von Darder (57.) blieben die Gastgeber harmlos. Der eingewechselte Larin brachte zwar noch etwas Schwung im zweiten Durchgang - erfolgreich war aber auch er nicht (78., 89.).

So blieb es letztendlich beim 1:0 für Atletico, mit dem Simeones Team den Sechs-Punkte-Vorsprung auf Bilbao hielt. Bei nur noch vier ausstehenden Spielen ist das Ticket für die Königsklasse also zum Greifen nah.