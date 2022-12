Bei Mallorcas Zweitvertretung: Mainz dreht in Durchgang zwei auf

Nachdem die Mainzer im ersten Test der Winter-Vorbereitung nach 45 Minuten mit 0:1 gegen den RCD Mallorca B hinten lagen, drehten sie in Durchgang zwei auf und gewannen noch mit 3:1 gegen die Mallorquiner.

Die erste Halbzeit war fast ein Spiegelbild des Ligaalltags. Mainz kombinierte sich teilweise gut durch die Defensive des Viertligisten, aber beim Abschluss fehlte das Durchsetzungsvermögen. Fulgini, Stach und Ingvartsen scheiterten mit ihren Schüssen entweder an der vielbeinigen RCD-Abwehr oder an Schlussmann Duran. Auf der Gegenseite musste Dahmen, der das Mainzer Gehäuse hütete, zweimal beherzt eingreifen. In der 28. Minute überwand Lazaro den chancenlosen Dahmen und brachte seine Mannschaft in Führung. Mainz wehrte sich, blieb im Abschluss aber schwach.

Gruda erzielt den Ausgleich - Mainz dreht das Spiel innerhalb von zwölf Minuten

Zur zweiten Hälfe schickte Trainer Bo Svensson sieben neue Spieler aufs Feld, darunter weitere Nachwuchsleute wie Gruda, der kürzlich einen Profivertrag unterschrieb. Der U-19-Spieler wird ab Januar mit der ersten Mannschaft trainieren. Zu Beginn der zweiten 45 Minuten hatte der 18-Jährige gleich drei gute Chancen, scheiterte dabei jeweils am RCD-Keeper. In der zweiten Hälfte hütete U-19-Schlussmann Quevedo das Tor. In der 70. Minute gelang Gruda schließlich nach feiner Vorarbeit von Bobzien dann aber doch noch der inzwischen hochverdiente Ausgleich. In der Schlussphase konnte der Viertligist dann nicht mehr standhalten, die eingewechselten Leandro Barreiro (80.) und David Mamutovic (82.) schossen einen standesgemäßen 3:1-Sieg heraus.

Am Samstag trifft Mainz im Trainingslager auf die erste Mannschaft von RCD Mallorca, die in La Liga auf dem elften Tabellenplatz überwintert. Auf Wunsch der Spanier wurde die Partie auf 12.30 Uhr vorverlegt, damit die Partie nicht mit dem WM-Viertelfinale kollidiert, bevor die Iberer gegen Marokko ausschieden.