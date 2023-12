Malina Marie Michalczik verlängert bei HSG Blomberg-Lippe

Malina Marie Michalczik bleibt der HSG Blomberg-Lippe treu. Die 22 Jahre alte Rückraumspielerin, Schwester von Männer-Nationalspieler Marian Michalczik, unterschrieb einen neuen Vertrag bis Sommer 2025.

Malina Marie Michalczik bleibt der HSG Blomberg-Lippe treu. Weib`z.fotografie via HSG

"Das Gesamtpaket passt aktuell einfach in Blomberg“, begründet Michalczik die Entscheidung. "Ich sehe viel Potenzial und Engagement in diesem Verein. Wir haben eine starke Umbruchsphase hinter uns und sind nochmal professioneller geworden."

Michalczik wechselte 2020 aus Dortmund nach Blomberg und entwickelte sich zu einer Führungsspielerin. In der vergangenen Saison (2022/23) gehörte sie mit 148 Toren zur Top Fünf der Bundesliga-Torschützinnen. Neben dem Handball studiert Michalczik Psychologie an der FHM Bielefeld.

Trainer Steffen Birkner ist glücklich über den Verbleib "Ich freue mich sehr, dass wir mit Marie eine weitere Führungsspielerin an die HSG binden können“, betont er. „Auch das zeigt, dass der HSG zugetraut wird, weiterhin eine gute Adresse für Weiterentwicklung zu sein. Marie hat bei uns ihre ersten Bundesliga-Schritte gemacht und sich mit ihren Fähigkeiten und Leistungen, sowie mit unserer Hilfe zu einer Nationalspielerin entwickelt."

"Es ist erfreulich, dass wir die nächsten Schritte nun gemeinsam gehen und die Potenziale weiter ausschöpfen können. Sie ist eine leistungsstarke Rückraumspielerin, die nicht nur über eine gute Wurfqualität verfügt, sondern ihre Stärken im 1 gegen 1 und im Durchbruch hat", so Birkner.

HSG-Geschäftsführerin Franziska Rautauoma fügt hinzu: "Schön, dass Marie auch in der kommenden Saison für die HSG auflaufen und unseren Rückraum weiter bereichern wird. Sie ist eine wichtige Leistungsträgerin in unserem Spiel! Es macht uns stolz und ist sicherlich auch ein super Zeichen, wenn sich begehrte und hochtalentierte Spielerinnen bei der HSG bestens aufgehoben fühlen und dem Verein weiterhin das Vertrauen schenken."

Vier weitere Vertragsverlängerungen

Neben Michalczik verlängerten auch Kreisläuferin Laura Rüffieux (27 Jahre alt/bis 2026), Torhüterin Melanie Veith (31/2025), die Schweizer Nationalspielerin Lisa Frey (28/2026) sowie die deutsche Nationalspielerin Alexia Hauf (25/2025) und ihre Verträge.

"Ich bin mir sicher, dass die Voraussetzungen sowohl sportlich als auch privat perfekt sind, um mich weiterzuentwickeln“, betont Nationalspielerin Hauf. „Als Mannschaft haben wir Ziele, die wir gemeinsam erreichen wollen und davon möchte ich ein Teil sein!"

Für Trainer Birkner sind die Vertragsverlängerungen ein wichtiges Zeichen. "Ich freue mich, dass wir vier Spielerinnen und Leistungsträgerinnen weiterhin an uns binden können", so der Chefcoach. "Es ist ein gutes Zeichen an die HSG Blomberg-Lippe und zeigt auch, dass wir weiterhin eine gute Adresse im Profi-Handball sind."

Alle vier Spielerinnen, so Birkner weiter, „haben in der Vergangenheit gezeigt, dass sie für uns nicht nur auf dem Spielfeld, sondern auch neben dem Feld wichtig sind. Ich bin zuversichtlich, dass wir mit diesen Vertragsverlängerungen eine positive sportliche Zukunft für die HSG schreiben können."