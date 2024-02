Mali wütet gegen Schiedsrichter: "Hat das Spiel entschieden"

In Überzahl geführt - und trotzdem verloren. Nach dem Aus gegen die Elfenbeinküste im Viertelfinale des Afrika-Cups sahen die Protagonisten eine Teilschuld für die Niederlage beim Schiedsrichter.

Nicht zu beruhigen: Mali-Kapitän Hamari Traoré (#2) muss von seinen Mitspielern zurückgehalten werden. DeFodi Images via Getty Images

Aus Abidjan berichtet Michael Bächle

Als ob es während der 90 Minuten nicht schon genügend Emotionen gegeben hatte, kochten sie nach Abpfiff nochmal so richtig hoch. Beim feiernden Sieger sowieso, aber vielleicht sogar noch krasser beim Verlierer. Schon im Moment des Schlusspfiffs rannten gleich mehrere Spieler auf den ägyptischen Schiedsrichter Mohamed Adel zu, besonders der eigentlich so routinierte Kapitän Hamari Traoré tickte regelrecht aus, ging den Referee an, sodass dieser den Rechtsverteidiger mit beiden Händen von sich stoßen musste.

Unmittelbarer Auslöser wohl: Adel hatte eine möglich letzte Ecke für Mali nicht mehr ausführen lassen und die Partie stattdessen beendet. Traoré sah für seinen Angriff auf den Schiedsrichter Rot, lieferte sich später auf dem Weg in die Katakomben zudem ein hitziges Wortgefecht mit dem ivorischen Stürmer Sebastien Haller. Für seine Handgreiflichkeiten gegenüber des Referees droht Traoré womöglich eine längere Sperre.

"Wir waren nicht aggressiv, wir haben nur mit ihm geredet", verteidigte Boubakar Kouyaté kurz darauf das Verhalten seiner Mitspieler gegenüber des Referees. Schon vor dem ausbleibenden Eckball hatte die Schiedsrichterleistung in der hitzigen Partie zwischen zwei rivalisierenden Nachbarländern Anlass zum Unmut für Mali gegeben. "Nein, wir sind nicht eingebrochen, das habt ihr doch alle gesehen", widersprach er in der Mixed Zone einem Journalisten. "Der Schiedsrichter war nicht gut, er hat viele Fehler gegen uns gemacht. Das ist nicht leicht zu ertragen."

Und der Innenverteidiger wütete weiter: "Das soll jetzt nicht respektlos gegenüber der Elfenbeinküste klingen, sie haben ein gutes Spiel gemacht. Aber der Schiedsrichter hat für sie gepfiffen. Sie hatten viele kleine Fouls, die nicht gegeben wurden." Auch der in der Anfangsphase wegen Abseits zurecht nicht gegebene Elfmeter für Mali erhitzte die Gemüter. "Man muss mir mal erklären, was die Handspielregel wirklich ist", sagte Trainer Eric Chelle. "Und rein zufällig gibt es in den letzten Minuten dann noch ein paar strittige Foul-Entscheidungen." Ob er damit auch den Freistoß vor dem siegbringenden Tor der Elfenbeinküste meinte, ließ er dabei offen.

Der Schiedsrichter hat uns dabei geholfen, das Spiel zu verlieren. Eric Chelle

"Ich habe auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gesagt, dass ich hoffe, dass es nicht durch Schiedsrichterfehler entschieden wird", so der in der Elfenbeinküste geborene Chelle weiter. "Aber wir müssen feststellen, dass es so gekommen ist." Bei aller Wut und Enttäuschung gestand Chelle, der nach dem Schlusspfiff einige Momente regelrecht erstarrt in der Hocke verbracht hatte und von einem Assistenten mit Wasser übergossen wurde, auch ein: "Natürlich bin ich ein schlechter Verlierer. Aber der Schiedsrichter hat uns heute dabei geholfen, das Spiel zu verlieren."

Alle Schuld wollte man dann aber auch nicht auf den Unparteiischen abladen, nachdem Mali 70 Minuten lang das bessere Team gewesen war und nach dem 1:0 in Überzahl eigentlich wie der sichere Sieger aussah. "Wir hatten durch die Rote Karte einen großen Vorteil, aber wir haben viele kleine Fehler gemacht und ihn nicht genutzt", sagte Kouyaté. "Dafür sind wir am Ende bestraft worden. Wenn es so läuft, ist es unsere Schuld."