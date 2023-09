Mali trauert um Salif Keita

Der ehemalige Stürmer Salif Keita ist im Alter von 76 Jahren verstorben. Das teilten am Samstag der malische Verband und Keitas ehemaliger Club AS Saint-Etienne mit.

Mit Salif Keita verliert der malische Fußball einen seiner größten Fußballer. Der ehemalige Stürmer ist am Samstag im Alter von 76 Jahren verstorben. Der 1946 in Bamako geborene Keita machte sich in seiner Karriere vor allem in Frankreich einen Namen. 1967 wechselte er zu AS Saint-Etienne, wo er von 1968 bis 1970 dreimal in Folge französischer Meister sowie zweimal Pokalsieger (1968, 1970) wurde. In seinen fünf Jahren in Saint-Etienne gelangen dem Stürmer 125 Treffer in 150 Erstligaspielen.

Außerdem war Keita der erste Spieler, der die Auszeichnung als Afrikas Fußballer des Jahres erhalten hatte (1970). Nach weiteren Stationen bei Olympique Marseille (1972/73), dem FC Valencia (1973 bis 1976) und Sporting Lissabon (1976 bis 1979) ließ er seine Karriere in den USA bei den New England Tea Men ausklingen.

Nach der Karriere betrieb er unter anderem in seinem Heimatland eine Fußballschule, aus der auch sein Neffe Seydou Keita (unter anderem Barcelona) hervorging. Außerdem war er Botschafter seines ehemaligen Klubs AS St. Etienne.