Malens Minutenzählen hat ein Ende - "Hat sich schon Gedanken gemacht"

Das Minutenzählen hat ein Ende: Gegen Sporting Lissabon feierte BVB-Neuzugang Donyell Malen seinen Premierentreffer in Schwarz-Gelb - und schoss seinen Klub damit gleich zum wichtigen 1:0-Sieg in der Champions League.

Es ist für einen Stürmer nie schön, wenn das Minutenzählen anfängt: Ist das Nachrechnen doch meist ein Zeichen dafür, dass das letzte Tor eine Weile zurückliegt - oder das erste noch gar nicht gefallen ist. So war es bis zum Dienstagabend auch bei Dortmunds Neuzugang Donyell Malen, der im Sommer für 30 Millionen Euro aus Eindhoven zum BVB gewechselt war, sich seitdem aber noch nicht in die Torschützenliste eintragen konnte. Bis zum Champions-League-Spiel gegen Sporting Lissabon, bei dem der Niederländer in der 37. Minute mit einem platzierten Rechtsschuss nach toller Vorarbeit von Manuel Akanji und Jude Bellingham brach - und somit auch den Eindruck beiseite wischte, Dortmund könne nur dann treffen, wenn Erling Haaland auf dem Platz steht. Was der Norweger gegen die Portugiesen aufgrund eines schmerzhaften Pferdekusses bekanntlich nicht tat.

Wäre es im Dortmunder Stadion unmittelbar nach dem Treffer nicht so laut gewesen, man hätte wohl hören können, wie Malen in diesem Moment die Steine vom Herzen purzelten. Der 22-Jährige ist ein ernsthafter Typ, einer, der eher zu viel als zu wenig nachdenkt - und dem torlose Minuten - 522 waren es seit seinem Debüt für den BVB - durchaus schwer auf den Schultern liegen. Umso bemerkenswerter war es, wie überlegt er den Ball in dieser 37. Minute einschob anstatt ihn blind aufs Tor zu dreschen. Dass der schöne Treffer zugleich das Tor des Tages war, das Dortmund den zweiten Sieg im zweiten Gruppenspiel dieser Königsklassen-Saison garantierte, machte die Geschichte aus Malens Sicht zusätzlich rund.

"Ich freue mich über das Tor von Donny, weil er lange darauf gewartet hat", sagte Marco Rose nach der Partie, der Malen zuletzt zwar stets geschützt, aber durchaus auch in die Pflicht genommen hatte. "Das war wichtig für die nächsten Wochen. Hoffentlich bedeutet das für ihn, dass er viel Vertrauen mitnimmt." Der BVB-Trainer gab zu, dass sich Malen "schon Gedanken" gemacht habe angesichts der Erwartungen an ihn. "Aber er hat in den vergangenen Wochen sehr, sehr fleißig gearbeitet, hat seine Defizite aufgearbeitet", sagte Rose. "Jetzt versuchen wir einfach, ins Toreschießen Konstanz reinzukommen, noch mehr Aktionen aufs Feld zu bringen, die für Torgefahr sorgen." Malen solle einfach so weitermachen wie bisher, "das ist das Wichtigste".

Bellingham: "Das war ganz sicher das erste Tor von vielen"

Malens Teamkollegen freuten sich ebenfalls. Allen voran Vorbereiter Bellingham, der twitterte: "Ich freue mich so für Donny. Das war ganz sicher das erste Tor von vielen." Ganz ähnlich äußerte sich Mittelfeldstratege Axel Witsel, der nach dem Spiel vom gemeinsamen Torjubel berichtete: "Ich wollte ihm sagen 'endlich', aber das erste, was er vorher zu mir sagte war: 'Ja, endlich!'", sagte der Belgier, der laut eigener Aussage nie an den Qualitäten seines neuen Mitspielers gezweifelt hatte: "Donny hat lange auf das Tor gewartet, aber wenn du ein neuer Spieler bist, dauert es manchmal. Er hat viel Qualität, ist schnell, torgefährlich und technisch stark. Er kombiniert gerne. Wir sind sehr froh, ihn bei uns zu haben." Erst recht, wo er jetzt auch noch trifft und das nervige Minutenzählen ein Ende hat.