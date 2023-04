Malen wird zum Trumpf im Titelkampf

Seit Edin Terzic Donyell Malen auf die rechte Offensivseite beordert hat, ist der Knoten beim Niederländer endgültig geplatzt. Sechs Tore in fünf aufeinanderfolgenden Ligaspielen gelangen dem Angreifer zuletzt, der sich zum Trumpf im Titelkampf entwickelt hat.

Dass Donyell Malen über einen herausragenden Schuss und starke Fähigkeiten in Eins-gegen-Eins-Duellen verfügt, wurde man bei Borussia Dortmund in den vergangenen anderthalb Jahren nicht müde zu betonen. Im Training zeigte der Niederländer vor allem in dieser Saison regelmäßig sehr gute Ansätze. Allein: Auf der großen Bühne war davon nur wenig zu sehen. Zwei Vorlagen nur gelangen dem 24-Jährigen, der im Sommer 2021 für 30 Millionen Euro von PSV Eindhoven verpflichtet wurde, im ersten Halbjahr der Spielzeit 2022/23.

Inzwischen jedoch ist der Knoten geplatzt: Zehn Torbeteiligungen (sieben Tore, drei Assists) stehen in der Liga seit Mitte Februar für den Niederländer zu Buche. Sechs Treffer erzielte er allein in den vergangenen fünf Partien. Zwei davon am Samstagabend beim 4:0 gegen Frankfurt, durch das der BVB fünf Spieltage vor Schluss die Tabellenspitze übernahm. Malen, der beim 3:3 gegen Stuttgart in der Vorwoche der beste Borusse war, aber beim Stand von 2:0 das Feld verließ, wird gerade zum Dortmunder Trumpf im sich zu spitzenden Titelkampf mit dem strauchelnden FC Bayern.

"Das war heute mit die beste Leistung, die wir von Donny bislang im BVB-Trikot gesehen haben", lobte Dortmunds Trainer Edin Terzic den Angreifer nach der Partie gegen die Eintracht. "Er hat ein überragendes Spiel gemacht. Ein großes Kompliment an ihn." Terzic freilich hat seinen Anteil am Aufschwung: Durch die Versetzung Malens auf die rechte Seite brachte er sowohl die Stärken des Niederländers als auch die von Karim Adeyemi, der dafür auf links wechselte, stärker zum Tragen. Beide sind seit Januar kontinuierlich stärker geworden und profitierten dabei von ihrer neuen Positionierung. Gegen die Eintracht traf Adeyemi zwar nicht selbst, bereitete aber beide Tore von Malen vor.

"Donny hat unglaubliches Selbstvertrauen getankt", sagte Sportdirektor Sebastian Kehl nach dem Doppelpack seines Angreifers. "Mit seiner Dynamik, seiner Abschlussstärke und seinen Vorbereiterfähigkeiten ist er unglaublich bereichernd für uns. Das war die Idee hinter seiner Verpflichtung. Ich bin froh, dass er das inzwischen immer häufiger unter Beweis stellt."

Fünf Spiele bleiben in dieser Saison noch, um den Aufwärtstrend fortzusetzen. Gelingt ihm das, dürfte der BVB - ähnlich wie derzeit der pfeilschnelle Malen selbst - nur schwer zu bremsen sein.