Malen: Wird die Premier League ein Thema?

Gute Leistungen wecken Begehrlichkeiten - das könnte auch im Fall von Donyell Malen so sein. Der Stürmer wartet in dieser Saison mit guten Leistungen auf (kicker-Note 3,26) und erweist sich zudem als fleißiger Sammler von Scorerpunkten (elf Tore, drei Assists). Das bleibt auch auf der Insel nicht verborgen, der Name des niederländischen Nationalstürmers taucht immer wieder im Dunstkreis diverser Premier-League-Klubs auf.