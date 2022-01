Elfmeter kassiert: Malawi schrammt an einer Sensation gegen Senegal vorbei

Der Senegal wusste gegen Malawi einmal mehr nicht zu überzeugen, machte aber dennoch den Gruppensieg perfekt. Im Mittelpunkt stand eine Szene mit Bayern-Akteur Bouna Sarr.

Viel Kampf, wenig Finesse: Senegal tat sich gegen Malawi sehr schwer. AFP via Getty Images

Die mit mehreren Stars besetzten Senegalesen hatten in dem Turnier bislang nicht überzeugen können - und das setzte sich gegen Malawi fort. Zwar erwischten die "Löwen" einen ordentlichen Start und hatten in Person von Mané auch früh eine dicke Chance zu verzeichnen: Der Liverpooler lupfte das Leder nach einem Querpass des Münchners Sarr knapp über Keeper und Tor (8.).

Doch danach ging so gut wie gar nichts mehr bei den Senegalesen, vielmehr hatte der Außenseiter einige Gelegenheiten zu verzeichnen. Muyabas brutales Geschoss aus 20 Metern flog knapp über das Gehäuse von Welttorhüter Mendy hinweg (18.), Mhango nahm bei einem Freistoß aus 20 Metern Maß, das Leder wurde noch abgefälscht und verfehlte das Tor diesmal sogar nur um einige Zentimeter (34.).

Der Senegal wurde zwar nach der Pause stärker, aber die Konsequenz ließ er weiter vermissen. Nach einer Freistoßflanke von links verlängerte Koulibaly auf Habib Diallo, doch Keeper Thomu lenkte den Kopfball gekonnt über die Latte (52.). Auch bei einem Freistoß aus spitzem Winkel von Gueye war der aufmerksame Schlussmann zur Stelle (60.).

Elfmeter für Malawi wird zurückgenommen

So richtig schockierte Gesichter sah man beim Senegal dann in der 76. Minute. Denn der Referee entschied nach einem leichten Halten von Sarr an Linksverteidiger Chirva auf Elfmeter für Malawi, wurde allerdings zum Videobildschirm gerufen - und nahm die Entscheidung korrekterweise zurück.

Doch auch das war kein so rechtes Hallowach für den Senegal, der weiterhin erstaunlich ungefährlich blieb. Der eingewechselte Diedhiou scheiterte per Volleyschuss gegen den leicht humpelnden Keeper Thomu, eigentlich nur die Nummer zwei bei Malawi (85.), kurz darauf war das Remis perfekt.

Schiedsrichterin schreibt Geschichte

Letztlich war die maue Leistung halb so wild für den Senegal, denn im Parallelspiel leistete Simbabwe mit einem 2:1-Erfolg gegen Guinea Schützenhilfe und verhalf den Löwen so zum Gruppensieg. Ein kleines Kapitel Fußball-Geschichte schrieb dabei Salima Mukansanga aus Ruanda: Die Schiedsrichterin leitete Guinea gegen Simbabwe und damit als erste Frau ein Spiel der afrikanischen Kontinentalmeisterschaft.

Guinea blieb trotz der Niederlage Zweiter, Malawi hat mit vier Punkten als Gruppendritter auch noch beste Chancen auf das Weiterkommen.