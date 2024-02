Malatini statt Groß: Werners Entscheidung der Perspektive

Einmal mehr war ein diszipliniertes Defensivverhalten die Basis für den dritten Auswärtssieg des SV Werder Bremen in Folge. Zu dem auch Julian Malatini seinen Teil beitrug.

Werder-Keeper Michael Zetterer herzt Julian Malatini nach dem Sieg in Köln. picture alliance / nordphoto GmbH

Mitchell Weiser kam auf ihn zugelaufen, auch andere Werder-Profis rüttelten Julian Malatini in dieser 74. Minute, als der Bremer Verteidiger einen Offensivvorstoß des Kölners Justin Diehl zur Ecke gegrätscht hatte - dieser Zuspruch seiner Mitspieler stand damit sicherlich stellvertretend für die kollektive Mannschaftsleistung der Gäste beim 1:0-Auswärtssieg am Freitagabend in Köln.

"Ich glaube einfach, dass das gute Verteidigungsarbeit ist und diszipliniertes Verhalten als Mannschaft", sagte Cheftrainer Ole Werner über den nächsten Erfolg in der Fremde. Schon die beiden vorherigen Spiele in Mainz und München hatte Werder mit 1:0 für sich entscheiden können - wodurch der Klub nun sogar einen 42 Jahre alten Vereinsrekord einstellte: Damals gelangen unter Trainer Otto Rehhagel letztmals drei Auswärtserfolge in Serie ohne Gegentor.

Werner über Malatini: "Kann seinen Mann stehen"

Auch Malatini führte sich nun weitgehend verlässlich in das disziplinierte Defensivverhalten ein, erstmals kam der im Januar von Defensa y Justicia verpflichtete Argentinier in der Bremer Startelf zum Einsatz. Als "gut", empfand jedenfalls Werner "kurz zusammengefasst" die Leistung des Neuzugangs: "Man hat gesehen, was seine Stärken sind."

Aggressivität, Zweikampfführung und Tempo zahlten sich dann auch in einigen Aktionen aus, "als er mit dem Körper echt noch gut gegen seine Gegenspieler reinkommt, bevor es wirklich gefährlich hätte werden können", so Werner. Auch bei den zunächst manchmal etwas unsauberen Aktionen mit Ball steigerte sich Malatini im Laufe des Spiels. "Das gehört zum Entwicklungsprozess dazu", erklärte der Cheftrainer: "Erstmal hat er gezeigt, dass er seinen Mann stehen kann - auch in der Bundesliga."

Keine Entscheidung gegen Groß

Durch den mehrwöchigen Ausfall von Niklas Stark war bereits im Vorfeld klar gewesen, dass Werner eine Alternative für die rechte Position in der Dreierkette benötigte. Neben Malatini hätte auch Christian Groß einspringen können. Werner entschied sich einerseits für den Argentinier, weil er bereits in der Vorwoche gegen Heidenheim nach seiner Einwechslung für Stark überzeugt hatte, weil er gegen die schnellen Kölner eben mehr Geschwindigkeit mitbrachte - und weil er nun mal die größere Perspektive verspricht.

"Ich habe mit Grosso darüber gesprochen, er ist wahnsinnig wichtig für die ganze Mannschaft, für das Gefüge", sagte Werner über den 35-jährigen Führungsspieler. "Trotzdem war es jetzt auf Augenhöhe zwischen ihnen, für beide spricht etwas. Und wenn ich dann das Gefühl habe, dass ein 22-Jähriger, der vielleicht noch ein paar Jahre mehr vor sich hat und auch so weit ist, trifft man vielleicht mal eine Entscheidung für ihn", erläuterte der Werder-Coach. Nun gehe es für Malatini darum, diese Leistungen "konstant" unter Beweis zu stellen.