Mal wieder Schicksalsspiel? Kovac blickt "nach oben" - und warnt

Seit Monaten bleiben beim VfL Wolfsburg die Ergebnisse aus - und doch könnte der Saisonverlauf am Sonntag noch einmal eine unerwartete Wendung nehmen. Das Spiel in Frankfurt hat auch für Trainer Niko Kovac einmal mehr entscheidenden Charakter.

Quo vadis, VfL Wolfsburg? Die Partie in Frankfurt könnte für Niko Kovac udn Co. Antworten liefern. IMAGO/Kirchner-Media

Im Grunde geht es nur um drei Punkte - und doch könnte deren Vergabe weitreichende Konsequenzen mit sich bringen. Gewinnt der VfL Wolfsburg am Sonntag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) in Frankfurt, rückt er auf sechs Punkte an den Tabellen-Sechsten heran und hat das Saisonziel Europa trotz zuvor nur zwei Siegen aus 16 Spielen wieder im Blick. Verliert man allerdings bei den Hessen, sind es bereits deren zwölf und das europäische Geschäft rückt weiter in womöglich unerreichbare Ferne. In Anbetracht der dann kommenden Aufgaben VfB Stuttgart (2. März) und Bayer Leverkusen (10. März) würde die Realität dann Abstiegskampf bedeuten - und für Niko Kovac wohl das Aus als Trainer der Niedersachsen.

Kovac betont gutes Verhältnis zur Führungsriege

"Wir sind im ständigen Austausch", bekräftigte der seit Monaten immer wieder angezählte Kroate am Freitag noch einmal das gute Verhältnis zur Führungsetage um Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer und Sportdirektor Sebastian Schindzielorz, die ihm nach dem 1:1 gegen Borussia Dortmund den Rücken gestärkt hatte. "Ich bin davon überzeugt, dass Marcel und Sebastian genau sehen, was wir hier leisten bzw. wie wir arbeiten." Dass Schäfer trotz der ausbleibenden Ergebnisse und der tabellarischen Situation nicht von seinem Weg abbringen lasse, zeuge von "Charakterstärke und Präsenz".

Nichtsdestotrotz war sich der 52-Jährige vor dem Wiedersehen mit seinem Ex-Klub der Konstellation bewusst, gab sich aber gewohnt diplomatisch: "Die Tabelle gibt es her. Es sind neun Punkte, es können sechs werden, aber dafür müssen wir endlich mal ein Spiel gewinnen - das ist auch das Ziel. Wir schauen nach oben, aber ich bleibe dabei: Wir müssen die nötigen Punkte holen, um uns auch von unten zu entfernen. Das dürfen wir nicht außer Acht lassen und es wäre fatal und völlig falsch, dass wir sagen, wir schauen nur nach vorne." Dass zuletzt mit Patrick Wimmer ein Spieler angriffslustig zeigte, stelle kein Problem dar: "Ich freue mich, wenn die Spieler so denken, aber trotzdem wird uns in Frankfurt ein hartes Stück Arbeit erwarten."

Bereits im Hinspiel, dass die Wolfsburger im Zuge ihres erfolgreichen Saisonstarts (vier Siege aus den ersten sechs Spielen) mit 2:0 gewannen, sei es "um Abnutzung" gegangen. "Wir hatten am Ende das Glück und den Sieg auf unserer Seite", so Kovac. "Wir wissen, wie schwer es ist, in Frankfurt zu spielen. Ich weiß auch, dass der VfL in der Vergangenheit sehr gut performt hat gegen die SGE. Ich hoffe, dass wir das in der Form weiterführen können." Wettbewerbsübergreifend stehen 23 VfL-Siegen 16 Remis und 10 Niederlagen gegenüber.

Den Vorteil, dass wir in der Woche nicht gespielt haben, müssen wir nutzen und auf den Platz bringen. Niko Kovac

Dass sich die Frankfurter selbst nach zuletzt fünf Partien ohne Sieg in einer Krise befinden, wollte Kovac angesichts der seiner Ansicht nach weiterhin erkennbaren "Handschrift" seines Gegenübers Dino Toppmöller nicht in seine Vorbereitung einbeziehen. Wohl aber, dass die Eintracht die letzte dieser fünf Partien erst am Donnerstagabend (1:2 gegen Union Saint-Gilloise) bestritt: "Den Vorteil, dass wir in der Woche nicht gespielt haben, müssen wir nutzen und auf den Platz bringen."

Dorthin wird neben dem in Dortmund angeschlagen ausgewechselten Mattias Svanberg (Kovac: "Wie ich ihn kenne, wird er sagen, es geht") und Lukas Nmecha, der gegen den BVB in der Schlussphase sein Comeback feierte, auch Wimmer zurückkehren. Der Österreicher hätte ebenfalls bereits am vergangenen Wochenende erstmals seit Ende Oktober spielen sollen. Weil der VfL allerdings ein "richtig gutes Spiel" machte und die Spieler auf dem Platz "noch gut im Saft" waren, hat Kovac sich gegen dessen Einwechslung entschieden. Nun dürfen Wimmer und Nmecha aber "15 bis 20 Minuten" Spielzeit erwarten - und ihrem Team in einem wegweisenden Spiel entscheidend helfen? Der Sonntagnachmittag dürfte einige Antworten liefern.