Makkabi-Präsident kritisiert Bayern und Mazraoui scharf

Dass der FC Bayern Noussair Mazraoui nicht suspendiert und wie er das kommuniziert hat, findet Alon Meyer "absolut indiskutabel". Ein Einwand ist dem Präsidenten von Makkabi Deutschland dabei "egal".

Beim Spiel in Mainz am Samstag fehlte er angeschlagen, doch grundsätzlich ist Noussair Mazraoui beim FC Bayern weiterhin ein fester Bestandteil des Kaders. Was die Verantwortlichen um Vorstandschef Jan-Christian Dreesen und Trainer Thomas Tuchel unter anderem mit dessen im persönlichen Gespräch gezeigter Reue rechtfertigten, stößt bei anderen auf völliges Unverständnis.

"Wenn man sieht, was der FC Bayern nach einem Gespräch als Erklärung abgegeben hat, den Spieler ohne jegliche Konsequenzen weiter im Verein spielen zu lassen, ist das für mich, für jeden, der unsere Gesellschaft auch nur annähernd respektiert, absolut indiskutabel und inakzeptabel", sagte Alon Meyer, Präsident des Dachverbands Makkabi Deutschland, am Samstagabend im "ZDF-Sportstudio".

Wer ist nicht gegen Terrorismus und Terrororganisationen? Das sind 100 Prozent der Menschen. Alon Meyer

"Auch wenn der FC Bayern so viel Gutes gemacht hat, immer wieder die Nähe zur jüdischen Gemeinschaft und zum Staat Israel sucht und unterstützt: Was bringt uns das, wenn die Spitzensportler dieses Vereins so etwas posten? Sie konterkarieren unsere Arbeit, die wir tagtäglich machen. Wir bauen Brücken, wollen Vorurteile abbauen. Und die werden hier mit einem Post mit Füßen getreten", so Meyer.

Mazraoui hatte nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel bei Instagram ein pro-palästinensisches Video geteilt. In der Stellungnahme, die der FCB nach dessen Rückkehr von der marokkanischen Nationalelf am Freitag verbreitete und in dem der Klub seine Unterstützung der jüdischen Gemeinde Deutschlands und Israels betonte, war der Rechtsverteidiger nur mit einem Satz zu Wort gekommen: "Darüber hinaus verurteile ich jede Art des Terrorismus und jede Terrororganisation."

Meyer ist das deutlich zu wenig. "Da ist in keinem Wort das Massaker erwähnt, wie bei vielen anderen der Staat Israel nicht erwähnt, weil man dessen Existenz anscheinend gar nicht anerkennt. In keinem Wort ist - und das ist das Entscheidende - von Entschuldigung die Rede. Und auch die Hamas wird nicht verurteilt. Wer ist nicht gegen Terrorismus und Terrororganisationen? Das sind 100 Prozent der Menschen. Die Frage ist nur, ob man die Hamas als Terrororganisation einstuft und sieht. Insofern sagt dieser Satz gar nichts für mich aus und ist sehr niederschmetternd."

"Wenn der Spieler die Nummer 19 wäre, wäre die Entscheidung vielleicht rigoroser gefallen"

Dass sich Mazraoui bei der eigenen Community womöglich angreifbar gemacht hätte, wenn er sich nachträglich von seinem Post distanziert hätte, lässt Meyer als Einwand nicht gelten. "Das ist mir egal, wenn er sich damit in seiner Community vielleicht schlechter darstellt. Wir leben hier in Deutschland. Wir möchten ein friedliches Miteinander - das, was wir bei Makkabi leben. Wir müssen durch solche Posts Hass und Hetze ertragen."

Hier werde "unsere Gesellschaftsnorm mit Füßen getreten. Und die Frage ist, wie entschieden wir dagegentreten. Und wenn der FC Bayern es nicht schafft, ein Zeichen zu setzen, ist das sehr traurig. Da kann er noch so viel Gutes auf der anderen Seite tun. Mit solchen Posts ist der Schaden für den FC Bayern, für die Bundesliga, für unsere Gesellschaft enorm."

Klar ist, dass der Rekordmeister angesichts personeller Engpässe sportlich nur schwer auf Mazraoui hätte verzichten können. Deswegen vermutet Meyer: "Wenn der Spieler die Nummer 19 wäre, wäre die Entscheidung vielleicht rigoroser gefallen." Umso mehr imponiert ihm, wie konsequent der 1. FSV Mainz 05 dem Abstiegskampf zum Trotz im Fall Anwar El Ghazi vorgegangen ist. "Sie brauchen jede Person und haben die Zivilcourage, hier ein klares Zeichen zu setzen. Das ist genau das, was wir brauchen."