Makienok vor Duell gegen Ex-Klub Dresden: "Kann ganz schön laut werden"

Vor dem Auswärtsspiel bei Dynamo Dresden zeigte St. Paulis formstarker Stürmer Simon Makienok seine Vorfreude auf das Spiel - und sprach auch über seinen auslaufenden Vertrag.

Es läuft bei Simon Makienok. Nach lediglich sechs Startelfeinsätzen in der Saison stand der kantige Stürmer in den letzten beiden Spielen in der ersten Elf - und steuerte direkt jeweils einen Treffer bei. Das i-Tüpfelchen: Das Tor zum zwischenzeitlichen 3:0 beim Sieg gegen den KSC erzielte der Däne sehenswert per Volley. Es dürfte also nicht weiter verwunderlich sein, wenn der 2,01 Metermann auch am Samstag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Dynamo Dresden wieder vom Anpfiff weg ran darf.

"Ganz schön laute" Rückkehr?

Die Spielstätte kennt Makienok ja immerhin schon. Zwischen Januar und Juni 2020 lief der 31-Jährige für Dynamo Dresden im Rudolf-Harbig-Stadion auf, ehe er zu den Kiez-Kickern wechselte. Für den ehemaligen dänischen Nationalspieler geht zum ersten Mal gegen den Ex-Verein, für den er in neun Spielen drei Treffer markierte. "Wir haben zwei Mal gegen Dresden gespielt und ich war beide Male nicht dabei", blickt Makienok auf frühere Partien zurück. Umso mehr freue er sich nun auf das Duell, vor "hoffentlich mehr Fans im Stadion. In Dresden kann es ganz schön laut werden."

Trotzdem stellte er klar: "Auch wenn bei Auswärtsspielen viele gegnerischen Fans laut sind, freue ich mich darauf." Zumal es für St. Pauli als momentan Dritten im Aufstiegsrennen weiter um jeden Punkt geht. Ein Dreier gegen Abstiegskandidaten Dresden dürfte somit also fast schon Pflicht sein. "Wir fahren auch nach Dresden und denken, dass wir da drei Punkte holen können", unterstrich der Däne die "Mentalität" seines Teams.

Makienok macht sich "keinen großen Stress"

Ob es Makienoks letzte Partie gegen Dresden im Trikot der Kiez-Kicker sein werde, ist bislang unklar. Der Vertrag des Stürmers läuft zum Ende der Saison aus. "Wir haben bereits Gespräche geführt, schon im Wintertrainingslager", so der 31-Jährige. Bislang sei aber noch "nichts entschieden."

Ohnehin: "Ich mache mir im meinem Alter keinen großen Stress damit und verliere meinen Fokus auch nicht, nur weil noch nicht feststeht, wie es für mich weitergeht. Ich nehme die Dinge, wie sie kommen." Mit einem weiteren Treffer am Samstag gegen seinen Ex-Verein dürfte sich Makienok aber wohl weiter für einen neuen Vertrag empfehlen.