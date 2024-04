Makellose Bilanz: Makkelie-Ansetzung als gutes Omen für die Bayern?

Das Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League zwischen dem FC Bayern und dem FC Arsenal wird der Niederländer Danny Makkelie leiten. Über die Ansetzung können sich die Münchner eigentlich nicht beschweren.

Nach dem Leverkusener Meisterstück am Sonntag (5:0 gegen Bremen) bleibt den Bayern nur noch eine einzige Titelchance. In der Champions League peilt der deutsche Rekordmeister am Mittwoch (21 Uhr, LIVE! bei kicker) im zweiten Duell mit Arsenal das Halbfinale an. Nach dem packenden 2:2 im Hinspiel müssen die Münchner zu Hause "nur" gewinnen, um definitiv unter den besten vier Mannschaften Europas zu stehen.

Geleitet wird das Viertelfinal-Rückspiel vom Niederländer Danny Makkelie. Und an den 41-Jährigen haben die Bayern ausschließlich gute Erinnerungen: Vier Champions-League-Partien der Münchner leitete Makkelie bis dato - alle vier gewann der FCB.

Beim ersten "Aufeinandertreffen" im Oktober 2017 setzten sich die Bayern mit 2:1 bei Celtic Glasgow durch, Makkelie (kicker-Note 2) kam dabei gänzlich ohne Karten aus. Ebenfalls die Note 2 verdiente sich der Niederländer beim Münchner 3:2-Auswärtssieg bei Olympiakos Piräus auf dem Weg zum bislang letzten Champions-League-Titel der Bayern.

Weil er bei Bayerns 6:2 in Salzburg drei Entscheidungen fälschlicherweise zu Gunsten der Münchner traf, bekam Makkelie die kicker-Note 5 (vier Gelbe Karten). Das bislang einzige Münchner Heimspiel leitete Makkelie in der vergangenen CL-Saison, als die Bayern gegen den FC Barcelona in der Gruppenphase zu Hause mit 2:0 gewannen. Im September 2023 verwehrte Makkelie den Katalanen allerdings einen klaren Strafstoß nach Foul an Ousmane Dembelé, weswegen es nur für die kicker-Note 4,5 reichte.

Auch Arsenal gewann zweimal unter Makkelie

Den FC Arsenal pfiff Makkelie übrigens zweimal im Europapokal - und beide Male gewannen die Gunners. Im Halbfinal-Rückspiel der Europa-League-Saison 2018/19 (4:2 in Valencia) sowie in der Champions-League-Gruppenphase 2016/17 (2:0 gegen Basel) gingen die Nordlondoner als Sieger vom Feld.