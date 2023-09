Makelele verlässt Chelsea

Nach vier Jahren als Förderer und Mentor junger Talente verlässt Ex-Spieler Claude Makelele den FC Chelsea. Der Franzose strebt andere Dinge an.

Die unruhigen Zeiten beim FC Chelsea, dem Tabellen-14. der Premier League, haben immer wieder auch Auswirkungen auf Personalentscheidungen. Claude Makelele, einst Meisterspieler an der Stamford Bridge, hat sich nun entschieden, die weiterhin kriselnden Blues zu verlassen. Das bestätigte er selbst.

Der mittlerweile 50 Jahre alte Franzose war beim CFC seit August 2019 als technischer Mentor für junge Spieler tätig, der immer wieder Feedback und Ratschläge gab, der auch die zahlreichen Leihspieler auf ihren Stationen begleitete und besuchte.

Die Entscheidung zur Trennung sei dem Vernehmen nach einvernehmlich gewesen, Makelele strebe "eine frische, neue Herausforderung" an. Dafür sei es an der Zeit. Der Champions-League-Sieger mit Real Madrid (2002) folgt dem ehemaligen Interimstrainer Bruno Saltor, der dem Klub als Assistent des neuen Chefcoaches Mauricio Pochettino nach nur wenigen Monaten den Rücken kehrte.

Mal Trainer, mal Co, mal Direktor

Für Makelele endet die längste Station im Leben nach seiner aktiven Karriere, die er 2011 bei Paris St. Germain ausklingen ließ. Anschließend war er bei PSG direkt für zwei Jahre in den Trainerstab gewechselt, ehe er in Bastia als Chef an der Seitenlinie übernahm - und 2014 nach weniger als sechs Monaten entlassen wurde.

2016 war er bei der AS Monaco kurzzeitig Technischer Direktor, 2017 bei Swansea City wieder Trainer-Assistent von Paul Clement - wie schon bei PSG. Erfolgreicher als Chefcoach arbeitete Makelele daraufhin im belgischen Eupen, das er 2019 aus freien Stücken für die Rolle beim FC Chelsea verließ. Wie es jetzt für den einstigen Weltklasse-Sechser weitergeht, ist noch unklar.