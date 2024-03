Makas fordert Chancengleichheit

Austrias Sportliche Leiterin im Frauen-Bereich, Lisa Makas, macht auf die Unterschiede im Spitzenfußball aufmerksam.

Die Unterschiede zwischen Männer und Frauen sind in Österreich kaum irgendwo so sichtbar wie im Spitzenfußball. Darauf hat am Freitag Lisa Makas, die sportliche Leiterin bei der Wiener Austria im Frauen-Bereich, hingewiesen. "Wir befinden uns in einer Zeit, wo man leider Gottes nach wie vor darauf aufmerksam machen muss, dass ein Ungleichgewicht für Frauen besteht in der Bezahlung und in der Chance, im Sport einen Job zu bekommen", erklärte Makas am Internationalen Frauentag.

Es würde schon damit beginnen, dass bei einem Bewerbungsgespräch "die Frau mit einem Angebot mit weniger Gehalt aus der Tür geht als der Mann", so die 31-jährige ehemalige Teamspielerin, die Chancengleichheit für Mädchen und Frauen einforderte. Wenn jemand die gleiche Qualifikation habe, "dann dürfen wir nicht drüber reden, dass nur weil sie eine Frau ist oder weil sie schwanger werden könnte, sie weniger bekommt."

Zugleich gestand Makas ein, dass es hierzulande auch ein strukturelles Defizit im Sport gebe. Dass die Austria, die am Sonntag mit dem Cup-Viertelfinale bei Sturm Graz aus der Winterpause startet, so wenige Trainerinnen habe, liege auch daran, dass es zu wenig weibliche Coaches gebe. "Wir befinden uns im Leistungssport und wir wollen professioneller arbeiten, dafür brauchst du das Know-how. Und da hinken wir in Österreich mit den Trainerinnen definitiv hinterher."

Dass es so wenige Zuschauer in der Frauen-Bundesliga gebe, sei auch ein "österreichisches" Problem. "Wir müssen schauen, dass wir den Sport attraktiver machen, in dem man in Stadien geht, in denen auch die Männer spielen und nicht auf irgendeinen Nebenplatz, weil das Bild nach außen dann attraktiver wird", sagte die Niederösterreicherin. Wichtig sei die Entwicklung von Club-Marken. "In England und Italien haben die Topclubs eine Frauenabteilung, die in der höchsten Spielklasse spielen und die füllen mittlerweile große Stadien."