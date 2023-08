Makaay: "Um Kane muss sich keiner sorgen, er kennt den Druck"

Der ehemalige Bayern-Top-Transfer Roy Makaay erinnert sich an seine Zeit in München und spricht über Münchens neuen Star Harry Kane.

Von Roy Makaay

Die Tage meines Wechsels zum FC Bayern vor 20 Jahren habe ich vor allem deshalb als anstrengend in Erinnerung, weil es bis zur Einigung quälend lange dauerte. Bei La Coruna trainierte ich nur noch mit, durfte in den Testspielen nicht auflaufen, damit ich mich nicht verletze. Endlich in München gelandet, musste ich fünf Tage tatenlos im Hotel sitzen, bis der Wechsel perfekt war. Damals wurden die Ausbildungsentschädigungen eingeführt, La Coruna wollte, dass der FC Bayern diesen Teil übernimmt. Meine Frau hat in der Zwischenzeit ein Haus und die Schule für unsere Kinder gesucht. Der Anruf von Uli Hoeneß, dass er mich am nächsten Tag abholt und es losgehen kann, war eine Erlösung.

23 Tore in der Premieren-Saison

Anders als Harry Kane, der die Vorbereitung bei Tottenham und auch Testspiele gemacht hat, war ich bei meinem Debüt nicht spielfit. In Spanien ging die Saison damals erst am letzten August-Wochenende los, später als in der Bundesliga. Für das Spiel in Hannover kam meine Spielberechtigung zu spät, das gab mir eine Woche mehr Zeit, den körperlichen Rückstand aufzuholen. Die Bayern vereinbarten sogar extra ein Freundschaftsspiel unter der Woche gegen den 1. FC Nürnberg, damit ich Spielpraxis bekomme. Am 3. Spieltag stellte mich Trainer Ottmar Hitzfeld beim 2:0 gegen den VfL Bochum zu meiner Überraschung in die Startelf. Ich hielt 76 Minuten durch, auch wenn mir damals noch kein Tor gelang. Am Saisonende waren es immerhin 23.

Als seinerzeit teuerster Einkauf der Klubgeschichte habe ich keinen besonderen Druck verspürt, den hast du immer, wenn du bei Bayern spielst. Und als Bayern-Stürmer werden viele Tore von dir erwartet. Für hohe Ablösesummen können die Spieler nichts, das ist Sache der Vereine. Von Tag eins an habe ich aber gemerkt, dass man bei Bayern nicht gewinnen will, sondern muss. Es hat mich auch nicht beunruhigt, dass ich beim Debüt nicht getroffen habe. Ich wusste: Bin ich erst spielfit, kommen die Tore automatisch.

Auch Harry Kane wird dem Druck in München gewachsen sein, den kennt er als Kapitän und bester Torschütze der "Three Lions". Er ist ein überragender Stürmer, niemand muss sich sorgen. Auch die Eingewöhnung sollte schnell gehen. Fast alle in der Mannschaft sprechen Englisch, Trainer Thomas Tuchel hat in der Premier League gearbeitet. Gute Spieler verstehen sich auf dem Platz immer.

Der Experte

Roy Makaay absolvierte in seinen vier Jahren - 2003 bis 2007 - für den FC Bayern 183 Pflichtspiele und erzielte 103 Tore. Aktuell ist er Trainer beim "FC Bayern World Squad".