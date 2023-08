Majer: Der "neue Modric" trägt die Malanda-Nummer

Es ist schon lange her, dass ein Neuzugang in Wolfsburg so etwas wie einen Hype ausgelöst hat. Lovro Majer, der 25-Millionen-Euro-Mann von Stade Rennes, lässt die VfL-Fans nun aber von einer erfolgreichen Saison träumen.

Die Erwartungen an ihn sind riesig in Wolfsburg, schließlich wird Lovro Majer wegen seiner Position, seiner Spielweise und seiner Optik in der kroatischen Heimat mitunter schon als neuer Luka Modric gehandelt. Erwartungen, mit denen der 25-Jährige offenbar umgehen kann, schließlich geht er selbst mit großen Zielen seine neue Aufgabe an. "Natürlich wollen wir die Saison an der Spitze abschließen, in der Champions League oder in der Europa League spielen", sagt der VfL-Neuzugang, der schon am Samstag (15.30 Uhr, LIVE bei kicker) gegen Aufsteiger 1. FC Heidenheim sein Debüt im grün-weißen Dress feiern könnte, gegenüber den Klubmedien.

Auch wenn wegen der womöglich erneut schweren Knieverletzung von Stürmer Lukas Nmecha noch ein neuer Stürmer kommen wird, dürfte Majer der Wolfsburger Königstransfer dieses Sommerumbruchs sein. Der 25-Millionen-Euro-Mann, der drittteuerste Einkauf der VfL-Vereinsgeschichte, ist der siebte Neue, Trainer und Landsmann Niko Kovac legte sich mächtig für seinen kreativen Wunschspieler ins Zeug. "Er hat eine große Rolle gespielt", bestätigt Majer, "er wollte mich unbedingt."

Als den Mittelfeldmann, der neben den kampf- und laufstarken Maximilian Arnold, Yannick Gerhardt oder Mattias Svanberg die fußballerische Klasse im VfL-Kader anhebt. Bei seinen Vorbildern greift Majer sodann auch ins oberste Regal. "Ich habe einige", betont er. "Natürlich Lionel Messi. Und Kevin De Bruyne muss ich nennen, weil er hier beim VfL war. Er ist einer meiner Lieblingsspieler." Der Belgier, heute bei Manchester City, ist einer der Vorgänger des neuen VfL-Stars und kostete 2014, als er vom FC Chelsea nach Wolfsburg wechselte, mit 20 Millionen Euro gar fünf Millionen weniger als Majer heute.

Modric? "So gut wie er zu werden, ist schwierig"

Große Fußstapfen also für den 1,79-Meter-Mann, der sich geehrt fühlt, in der Heimat bereits als "neuer Modric" gehandelt zu werden. "Es ist schön, das zu hören", sagt er zu den Vergleichen mit der Real-Madrid-Ikone. "Er ist ein großartiger Spieler und Typ. Bei der Nationalmannschaft versuche ich immer, etwas von ihm zu lernen. Ich bin auf einem guten Weg, doch so gut wie er zu werden, ist schwierig. Aber ich werde es versuchen."

In Wolfsburg künftig mit der Nummer 19 auf dem Rücken. Diese sei eigentlich keine spezielle Zahl für ihn, betont er, erinnert sich dann aber an sein Startelfdebüt in der kroatischen Nationalelf. Am 11. November 2021 war es, als Majer in der WM-Qualifikation beim 7:1 auf Malta glänzte und seinen ersten Doppelpack im Kroatien-Dress schnürte. In Wolfsburg hat die 19 freilich noch eine andere große Bedeutung: Einst trug sie der Belgier Junior Malanda, der im Alter von nur 20 Jahren 2015 bei einem Verkehrsunfall ums Leben kam. Noch heute wird sein Name regelmäßig in der 19. Spielminute skandiert.