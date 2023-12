Mait Patrail mit sofortiger Wirkung zurück in Handball Bundesliga

Mait Patrail ist zurück in der Handball Bundesliga: Aufsteiger ThSV Eisenach verpflichtete den 35 Jahre alten Rückraumspieler, der am Donnerstagabend bereits zu einem Kurzeinsatz kam.

Mait Patrail spielte letzte Saison für den ASV Hamm-Westfalen in der Handball Bundesliga ASV Hamm-Westfalen

"Wir haben ihn mit einem Vertrag bis zum Ende der Saison ausgestattet. Wir wollen von seiner Erfahrung profitieren, im Angriff und in der Abwehr", erklärte ThSV-Geschäftsführer Rene Witte.

Mait Patrail lief in der vergangenen Saison für den ASV Hamm-Westfalen in der Handball Bundesliga auf und stand zuvor für den TBV Lemgo Lippe, die TSV Hannover-Burgdorf und die Rhein-Neckar Löwen auf dem Parkett. "Wir tun alles, um unser großes Ziel, den Klassenerhalt in der stärksten Liga der Welt, zu schaffen", betont Witte.

Am Donnerstag kam Mait Patrail im Auswärtsspiel des ThSV Eisenach beim TBV Lemgo zu einem ersten Kurzeinsatz. Die Wartburgstädter verpassten nach einem leidenschaftlichen Kampf jedoch die ersten Auswärtszähler und unterlagen knapp mit 24:26 (11:14).

Trainer Misha Kaufmann sprach anschließend von einer Partie mit zwei sehr guten Abwehrreihen und bescheinigte seiner Mannschaft ganz viel Engagement, Leidenschaft und Herz. Leider sei es nicht gelungen, das Kollektiv komplett einzubinden. "Der TBV Lemgo operierte abgezockt und clever", so Kaufmann. Erfolgreichste Werfer für den ThSV war Manuel Zehnder (7); Patrail blieb bei seinem Debüt ohne Treffer.

Nach einem guten Start in die Spielzeit belegt der ThSV aktuell mit drei Siegen und einem Unentschieden aus 15 Partien den vorletzten Platz. Der Rückstand auf den zum Klassenerhalt genügenden 16. Rang beträgt allerdings nur zwei Punkte.