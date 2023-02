Mainzer Torwarttrainer Kuhnert als Orakel: "Schieß in der 52.!"

Der 1. FSV Mainz 05 ist aus dem Gröbsten fürs erste raus. Grund dafür ist auch Jae-Sung Lee, der gegen Augsburg doppelt traf - und an dessen zweitem Tor der Torwarttrainer seinen Anteil hatte.

Bereits im ersten Durchgang bearbeiten die Mainzer Offensivakteure immer wieder Augsburgs Abwehrkette und hinderte sie am Spielaufbau.

Am erfolgreichsten gelang das Lee, der Felix Uduokhai den Ball abluchste und die Führung für die Rheinhessen erzielte (21.). Es war kein Zufall, dass der emsige Südkoreaner traf. Er wirkte gegen den FCA nicht nur spielfreudig, sondern hatte auch sichtlich Spaß daran, körperbetont gegen den Ball zu arbeiten.

"So lange wollen wir nicht zittern" - Torwarttrainer wird zum Orakel

Auch im zweiten Durchgang sollte er entscheidenden Anteil am Sieg haben - und dabei hatte auch der Mainzer Torwarttrainer Stephan Kuhnert seine Finger im Spiel, wie Sportdirektor Martin Schmidt nach der Partie bei "Sky" erzählte. "Schieß nicht erst in der 92., sondern schon in der 52. eins, so lange wollen wir nicht zittern und warten", hatte Kuhnert in der Pause wohl zu Lee gesagt, verriet Schmidt.

Der Südkoreaner nickte fleißig und ließ Taten folgen. Denn in ebenjener 52. Spielminute, setzte sich Lee erneut körperbetont durch, diesmal gegen Robert Gumny, und erzielte doch tatsächlich seinen zweiten Treffer.

Das neue Mainzer Orakel: Torwarttrainer Stephan Kuhnert. IMAGO/HJS

Schmidt: "Es war ein tolles Fastnachstsspiel"

Deshalb taufte Schmidt nach dem Spiel den Torwarttrainer als "Orakel", freute sich aber auch insgesamt über den gelungenen Auftritt seiner Mannschaft zum Auftakt in die Fastnacht-Woche. "Es war ein tolles Fastnachtsspiel. Die Mannschaft hat das angenommen und umgesetzt und einen tollen Sieg eingefahren", so Schmidt.

Durch den Dreier haben die Mainzer den Vorsprung auf den FCA auf sechs Punkte erhöht und sind im gesicherten Mittelfeld angekommen. "Es geht darum, sich im breiten Mittelfeld festzukrallen, deshalb waren das heute wichtige drei Punkte", so Schmidt.