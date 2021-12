Mainzer Szalai muss unters Messer

Mainz 05 muss für mehrere Wochen auf Stürmer Adam Szalai verzichten. Der ungarische Nationalmannschaftskapitän unterzieht sich am Dienstag einem operativen Eingriff.

Steht in nächster Zeit nicht zur Verfügung: Adam Szalai. imago images/Martin Hoffmann

Szalai war am Freitag vergangener Woche auf der Fahrt zum Abschlusstraining mit seinem PKW auf der Autobahn in die Leitplanke geraten. Weitere Fahrzeuge waren nicht beteiligt. Nachdem zunächst eine Nackenprellung diagnostiziert worden war, wurde bei weiteren Routine-Untersuchungen eine vermutlich schon länger bestehende gesundheitliche Einschränkung festgestellt, die nach kicker-Informationen einen operativen Eingriff am Kopf erfordert.

"Adam Szalai steht dem 1. FSV Mainz 05 bis auf Weiteres nicht im Trainings- und Spielbetrieb zur Verfügung", teilte der Bundesligist mit. "Der 34-jährige Angreifer unterzieht sich zur Behandlung einer Erkrankung auf ärztlichen Rat hin in der kommenden Woche einem operativen Eingriff. Es ist mit einer Ausfallzeit von einigen Wochen zu rechnen."

Der 34-Jährige ist einer von vier FSV-Stürmern. Ob am Samstag bei Eintracht Frankfurt Karim Onisiwo mittun kann, ist noch offen. Er hatte sich beim 4:0 gegen Hertha in einem Zweikampf eine Fußverletzung zugezogen. Jonathan Burkardt und Marcus Ingvartsen sind einsatzfähig.