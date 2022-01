Mainzer Stürmersuche: Die Spur führt zu Frankfurts Ache

Die Entscheidung, ob Mainz 05 in dieser Transferperiode noch einen Stürmer holt, ist noch nicht gefallen. Im Visier der Rheinhessen: Eintracht Frankfurts Ragnar Ache.

Beim Testspiel am Donnerstag fehlte der 23-Jährige auf dem Aufstellungsbogen. Laut offiziellen SGE-Angaben leidet er unter muskulären Problemen. Nach kicker-Recherchen beschäftigt sich Mainz 05 mit einer Verpflichtung des Stürmers.

Ingvartsen weiterhin außen vor - Szalai wartet auf das Go der Mediziner

Eine Alternative im Angriff würde den Nullfünfern guttun. Auch im Freundschaftsspiel gegen die Eintracht musste Trainer Bo Svensson ohne Marcus Ingvartsen und Adam Szalai auskommen. Ingvartsen soll nach seiner Reha wegen einer Entzündung im Adduktorenbereich, die er teilweise in seiner dänischen Heimat absolvierte, demnächst ins Mannschaftstraining einsteigen.

Teile davon macht Szalai bereits mit. Das grüne Licht vonseiten der Mediziner, dass er nach seiner Kopf-OP wieder voll belastbar ist, steht jedoch noch aus. In den vergangenen Wochen mussten die beiden verbliebenen 05-Angreifer Jonathan Burkardt und Karim Onisiwo häufig durchspielen. Im Test gegen die Eintracht saß Nachwuchsangreifer Ben Bobzien zunächst auf der Bank. Der 18-Jährige hat kürzlich einen Profivertrag unterschrieben.

Ache: Kurzfristige Hilfe und langfristige Verstärkung

Ache könnte in Mainz die Lücke kurzfristig schließen und vielleicht sogar langfristig weiterhelfen, auch wenn er in anderthalb Jahren bei der Eintracht nur auf 17 Bundesligaeinsätze kommt. Von der Physis her bringt der ehemalige U-21-Nationalspieler alles mit, was Svensson von seinen Angreifern verlangt.

Mit einem Transfer könnte Frankfurt seinen Gehaltsetat zumindest etwas entlasten, um Platz für Lucas Alario von Bayer Leverkusen zu schaffen, an dem Interesse besteht.