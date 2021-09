Mainzer Stürmer Szalai positiv auf Corona getestet

Adam Szalai (33), Stürmer des 1. FSV Mainz 05 und Kapitän der ungarischen Nationalmannschaft, wurde positiv auf das Coronavirus getestet.

Der PCR-Test von Szalai sei positiv ausgefallen, das gab der ungarische Verband am Samstag via Twitter bekannt. Szalai sei sofort isoliert worden, hieß es weiter.

Beim 0:4 gegen England am vergangenen Donnerstag hatte der Mainzer Angreifer noch die vollen 90 Minuten in der Puskas-Arena auf dem Platz gestanden.

Nun steht der 33-Jährige definitiv nicht für die WM-Qualifikationsspiele der Ungarn am Sonntag (18 Uhr) in Albanien und am Mittwoch (20.45 Uhr) gegen Andorra zur Verfügung.