Mainzer Schulterschluss mit den Fans - Mehr Zuschauer erlaubt

Mainz 05 und seine Zuschauer, das war zeitweise ein schwieriges Verhältnis. Sportvorstand Christian Heidel geht davon aus, dass sich der Trend umgekehrt hat.

Am 11. Spieltag beim 1:1 gegen Borussia Mönchengladbach waren erstmals seit Pandemie-Beginn 25.000 Zuschauer in der ausverkauften Mewa-Arena. Nach der Länderspielperiode könnten es gegen den 1. FC Köln noch mehr werden. Denn die 27. Corona-Bekämpfungsverordnung von Rheinland-Pfalz sieht Lockerungen für Veranstaltungen im Freien vor. Mainz 05, das bisher eine 2G-Plus-Regelung umsetzte, kann demnach alle 33.305 Plätze im Stadion mit Geimpften, Genesenen oder Getesteten besetzen. Theoretisch sogar mit einem 3G-Konzept, Sonderregelungen gibt es allerdings für den Innenbereich. In den Logen und im Businesstrakt ist weiterhin nur 2G-Plus erlaubt. Wie die konkrete Umsetzung erfolgt, entscheiden die örtlichen Behörden.

"Wir haben vor dem Gladbach-Spiel viele Interessenten abweisen müssen, weil wir keine Karten mehr hatten", freute sich Heidel über die Ticketnachfrage, die nach drei Siegen in der englischen Woche merklich nach oben geschnellt ist. Zum ersten Mal seitdem die erlaubte Kapazität zum 7. Spieltag von 13.500 auf 25.000 angehoben wurde, konnten die 05er ausverkauft melden. "Die Zuschauer haben gefeiert, als wenn wir gewonnen hätten. Sie haben die Erkenntnis gewonnen, dass wir alles reingeworfen haben, was möglich war", sagte der Sportvorstand und ergänzte: "Mein Gefühl ist, dass sich in der ganzen Stadt alles wieder dreht. Die Leute erkennen an, was unsere Jungs auf den Platz bringen. Ich bin sicher, dass es auch gegen den 1. FC Köln voll sein wird."

Starker Auftritt gegen Gladbach: "Das ist schon eine Aussage"



"Es ist sicherlich ein glücklicher Punkt für Gladbach, das zeugt davon, dass wir eine richtig gute Leistung gebracht haben", stellte Heidel zufrieden fest. "Dass wir so dominant in der zweiten Hälfte spielen, ist schon eine Aussage. Wir hätten drei Punkte verdient gehabt", fand Keeper Robin Zentner, der eine gute Entwicklung ausmacht: "Wir haben jetzt auch eine Kontinuität in der Leistung, darauf kommt es an."

U-20-Einsatz von Tauer beim DFB steht auf der Kippe

Neun 05-Profis sind für ihre jeweiligen Länderteams nominiert. Jae-Sung Lee (Südkorea), Adam Szalai (Ungarn), Leandro Barreiro (Luxemburg), Silvan Widmer (Schweiz) und Karim Onisiwo (Österreich) sind auf dem Weg zu ihren A-Nationalmannschaften, Marcus Ingvartsen steht für die dänische A-Auswahl auf Abruf bereit. Jonathan Burkardt und David Nemeth wurden für die U 21 des DFB beziehungsweise ÖFB nominiert. Paul Nebel sowie Niklas Tauer wurden in die U 20 des DFB berufen, Tauer wird in Absprache mit dem Verband zunächst am Bruchweg bleiben, um eine kleine Blessur aus dem Training auszukurieren.