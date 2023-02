Mainzer Lee auf einer Stufe mit Kolo Muani und Skhiri

Mit fünf Toren ist Jae-Sung Lee einer der drei erfolgreichsten Bundesliga-Torschützen im Kalenderjahr 2023. Mainz 05 hofft darauf, den Mittelfeldspieler aus Südkorea langfristig zu binden.

Mit dem 4:0 gegen Borussia Mönchengladbach gelang Mainz 05 der dritte Sieg nacheinander. Seit März 2016 gab es beim FSV nur eine ebenso lange Siegesserie: Im April 2021 während des ersten Halbjahres unter Trainer Bo Svensson. Wegbereiter des aktuellen Erfolgs ist Jae-Sung Lee, der mit seinem fünften Bundesligatreffer im Kalenderjahr nicht nur zum vierten Mal das wichtige 1:0 erzielte, sondern damit auch einer der drei erfolgreichsten Torschützen 2023 ist. Lediglich Frankfurts Randal Kolo Muani und Köln Ellyes Skhiri kommen auf die gleiche Anzahl.

Sieben Scorerpunkte aus den letzten sechs Partien

Gegen Gladbach legte Lee außerdem noch das 3:0 für Ludovic Ajorque auf. Mit einem Tor und einer Vorlage kommt er nun auf sieben Scorerpunkte aus den letzten sechs Partien. Es ist mit Abstand die beste Phase Lees in der Bundesliga. Zuvor sammelte er seit 2021/22 zehn Scorerpunkte in 43 Bundesligaspielen. Pro Treffer braucht er in der aktuellen Spielzeit nur noch 3 statt 6,5 Schüsse, die Zweikampfquote verbesserte sich von 44,8 auf 52,2 Prozent, die Quote der Dribblings zog von 52,2 auf 66,7 Prozent an.

Die Weltmeisterschaft in Katar hat Lee einen zusätzlichen Push gegeben. "Eine WM ist der Traum jedes Fußballers, und wir haben unser Ziel erreicht. Das hat uns mental gestärkt und spielt auch jetzt eine Rolle. Nach diesem Erfolg kann ich entspannter aufspielen", begründet er seinen Aufwärtstrend in der Liga. In Katar erreichte Lee mit Südkorea das Achtelfinale, wo durch ein 1:4 gegen Brasilien Schluss war.

Svensson: "Er verkörpert einfach unser Spiel"

"Die WM 2022 war das Highlight seiner Karriere. Sie hat ihn im Vorfeld beschäftigt und viel mentale Kraft gekostet. Jetzt sieht man den Jae-Sung, den wir aus der vergangenen Saison kennen, und er macht die Tore", schwärmt Svensson von seinem extrem effizienten Mittelfeldmann, und das nicht nur wegen dessen Treffern, wie er betont: "Er verkörpert einfach unser Spiel. Wenn man ihn sieht, bekommen Zuschauer, Trainerteam und Mitspieler ein bestimmtes Gefühl." Lee gebe nie auf, sei sehr viel unterwegs und extrem fleißig. Der Coach bescheinigt seiner Nummer 7 in der Rückrunde einfach "mehr mentale Frische".

Mainz arbeitet an einer Verlängerung des bis Sommer 2024 laufenden Vertrags. "Wir sind in sehr guten Gesprächen. Wir warten ein paar Wochen ab, und dann werden wir Neuigkeiten haben …", kündigt Sportdirektor Martin Schmidt an. "Beide Seiten zeigen das Bestreben zusammenzukommen. Wir sind auf einem sehr guten Weg. Es ist erst Lees zweite Erstligasaison, und jetzt trifft er regelmäßig", so Schmidt. Lee selbst äußert sich deutlich weniger konkret. "Ich fühle mich sehr wohl in Mainz. Niemand kann sagen, was morgen passiert, deswegen konzentriere ich mich auf die nächsten Spiele", sagte der 30-Jährige kürzlich und bezeichnete es als seinen Traum, in der Premier League zu spielen.