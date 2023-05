Mainzer Kollektiv ärgert sich über sich selbst

Spieler und Verantwortliche von Mainz 05 sind froh, dass es nach dem enttäuschenden Auftritt beim 0:3 in Wolfsburg bereits am Freitag weitergeht. Gegen Schalke will sich die Mannschaft wieder von einer positiven Seite zeigen.

"Schlimmer als das Ende der Serie ist die Art und Weise, wie wir verloren haben und dass es gegen einen Konkurrenten in der Tabelle passiert ist", stellte Stefan Bell fest. Durch den Sieg zog der VfL an Mainz vorbei, das jetzt nur noch Achter ist. Die zehn Bundesligaspiele davor war der FSV ungeschlagen geblieben.

Abwehrchef Bell machte "die Qualität im Anlaufen und in der Zweikampfführung“ dafür verantwortlich, dass sein Team in Wolfsburg erneut chancenlos war. Im vergangenen April hatte es dort ein 0:5 gegeben.

Bell: "Jeder hat sich ein bisschen auf den anderen verlassen"

"Jeder hat sich ein bisschen auf den anderen verlassen", kritisierte Bell. Der VfL habe Mainz aufgezeigt, welches Niveau die Klubs in dieser Tabellenregion besitzen und was passieren kann, "wenn wir nicht an unser Limit kommen". In vier Tagen sei eine deutliche stärkere Leistung vonnöten, um Schalke in die Schranken zu verweisen. "Sie können am Freitag im Abstiegskampf vorlegen, das wird eine knackige Aufgabe", vermutet Bell. Er erwartet "ein Zweikampfspiel", das sich nur positiv gestalten lasse, "wenn wir dagegenhalten".

So gut wie sicher wird Mainz am Freitag auf seinen Kapitän Silvan Widmer verzichten müssen, der in Wolfsburg verletzt ausgewechselt wurde. Im Zweikampf mit Josuha Guilavogui geriet er durch den Körpereinsatz des Wolfsburgers aus dem Gleichgewicht und knickte mit dem linken Sprunggelenk übel um. Die genaue Diagnose steht noch aus, es wird eine Bänder- und Kapselverletzung befürchtet. Als Widmer im Februar wegen einer Oberschenkelverletzung kürzertreten musste, sprang Danny da Costa erfolgreich als Rechtsverteidiger ein.