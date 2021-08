Mainzer Kilian wechselt zum FC

Dass der FC nach dem Abgang von Sebastiaan Bornauw zum VfL Wolfsburg noch einen Innenverteidiger benötigt, ist klar. Jetzt haben die Kölner eine Lösung fürs Abwehrzentrum gefunden. Der Mainzer Luca Kilian wechselt auf Leihbasis nach Köln.

Bei der 2:3-Niederlage in München hatte Steffen Baumgart keine gelernte Alternative mehr zur Verfügung für die Innenverteidigung. Nach dem Ausfall von Timo Hübers (Knieprobleme) waren Rafael Czichos und Jorge Meré die einzigen Akteure im FC-Kader, die für die beiden Positionen als Spezialisten gelten. Bedarf an einer Verstärkung besteht also im Abwehrzentrum. Und diese hat der Klub nun gefunden. Der Mainzer Luca Kilian wechselt zu den Geißböcken.

Kilian und FC-Coach Baumgart kennen sich aus gemeinsamer Zeit in Paderborn

Der 21-Jährige ist ein alter Bekannter von FC-Trainer Steffen Baumgart, unter dem Kilian in deren gemeinsamer Zeit beim SC Paderborn in der Saison 2019/2020 zum Bundesligaspieler aufstieg. In Mainz, das Kilian 2020 für zwei Millionen Euro Ablöse verpflichtete, hatte der Rechtsfuß bislang kaum Einsatzzeiten erhalten. "Luca ist ein sehr talentierter Innenverteidiger, er ist schnell und spielstark. Wir haben in Paderborn erfolgreich zusammengearbeitet. Ich freue mich, ihn hier zu haben und ihn jetzt beim FC weiterzuentwickeln", sagte Baumgart.

"Ich mag den Fußball, den der Trainer spielen lassen will. Ich freue mich auf meine neue Aufgabe und will der Mannschaft helfen, erfolgreich zu sein", sagte Kilian. Beim FSV ist man weiterhin vom Potenzial des Abwehrspielers überzeugt, der bislang 22 Mal im deutschen Oberhaus zum Einsatz kam. Das Leihgeschäft ist bis Saisonende datiert.