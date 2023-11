Mainzer Kapitän wieder an Bord - Widmer ist "happy"

Die Rückkehr von Silvan Widmer ging ein bisschen unter angesichts des sehr emotionalen Comebacks von Jonny Burkardt, der sein erstes Spiel seit 378 Tagen absolvierte. Dabei war auch Widmers Leidenszeit 210 Tage lang.

Ende April hatte der Schweizer sein letztes Spiel bestritten, Anfang Mai ließ er sich an der Ferse und Achillessehne operieren. So ziemlich jedes Medium, das detailliert über Mainz 05 berichtet, hatte den 30-Jährigen in den vergangenen Wochen schon mindestens einmal für die voraussichtliche Startelf nominiert. Bis zum tatsächlichen Comeback dauerte es jedoch bis zum Sonntag. Beim 1:1 in Sinsheim gegen die TSG Hoffenheim trug der 05-Kapitän erstmals wieder die Spielführerbinde.

"Ich bin happy, es ist persönlich ein sehr wichtiger Moment, endlich mal wieder spielen zu können. Ich habe mich körperlich sehr gut gefühlt, auch hinten raus. Ich bin zufrieden", betont Widmer, der bis zum Beginn der Nachspielzeit durchhielt und in der 90. Minute ausgewechselt wurde. Dass er zum Ende hin leicht humpelte, sei "nur der Müdigkeit geschuldet" gewesen, "es ist alles gut".

Während Widmer in der Startelf stand, betrat Burkardt in der 73. Minute den Platz. "Der Moment war sehr emotional. Nach der langen Zeit, in der Jonny sehr hart gearbeitet hat, freut es mich für ihn persönlich sehr. Er ist fast wie ein Neuzugang und wird uns in den nächsten Wochen und Monaten nach vorne bringen", glaubt Widmer, der als Außenverteidiger in der ungewohnten Abwehrformation etwas tiefer stand als gewöhnlich.

"Die Viererkette hat gut funktioniert, der Trainer hat uns taktisch sehr gut auf dieses Spiel eingestellt und wir haben es umgesetzt auf dem Platz", stellt der Schweizer Nationalspieler fest. In der Länderspielperiode hat er auf eine Reise zur Nati verzichtet, um sich intensiv auf sein Comeback vorzubereiten. Ursprünglich hätte dieses tatsächlich früher funktionieren können, wären kürzlich nicht Adduktorenprobleme aufgetreten, die noch einmal zum Kürzertreten zwangen.