Mainzer Goalgetter Burkardt: München statt Marbella

Der Trainingslager-Aufgalopp am Anreisetag fällt traditionsgemäß kürzer als andere Trainingseinheiten aus. 60 Minuten lang tummelten sich 28 Spieler des 1. FSV Mainz 05 auf dem Rasen des Marbella Football Center. Die interessantesten Neuigkeiten kommen von zweien, die auf dem Grün fehlten.

Aus dem Mainzer Trainingslager berichtet Michael Ebert

Sorgenkind I: Jonathan Burkardt trat die Reise nach Andalusien überraschenderweise nicht an. Kurzfristig entschied sich der 22-Jährige für einen Check-Up beim Operateur in München, wo er Mitte Dezember wegen einer Knieverletzung unters Messer gekommen war.

"Wir warten das Feedback des Arztes ab und entscheiden dann, ob es Sinn macht, dass Jonny nachkommt oder in Mainz Programm macht. Es gibt einige Möglichkeiten", sagte Trainer Bo Svensson über seinen Schützling. Das Ziel sei auch nicht, dass Burkardt beim Wiederbeginn der Bundesliga am 21. Januar komplett fit ist, was "fast unmöglich ist". Zumal allen Beteiligten klar sei, dass "er die Trainingseinheiten und die Intensität braucht, um seine Qualitäten auf den Platz zu bringen. Es kommt auch nicht auf ein paar Tage an." In der vergangenen Saison war der Kapitän der deutschen U 21 mit 11 Bundesliga-Toren der treffsicherste Mainzer.

Sorgenkind II: Anton Stach vermied es auch am Mittwoch, gegen den Ball zu treten. Der Nationalspieler hatte sich bereits beim Testspiel Mitte Dezember einen Bruch des Ringzehs zugezogen. Svensson bestätigte entsprechende Information des kicker vom Vortag - Stichwort Zehenbruch. "Wir werden Tag für Tag schauen, wie der Fuß auf Belastung reagiert. Es richtet sich nach Antons Schmerzempfinden, wann er wieder einsteigt. Es kann sein, dass es im Trainingslager ist", betonte der FSV-Coach.

Noch keine Spur vom neuen Abwehrmann

Die gewünschte Verstärkung für die Dreierkette ist auch im sonnigen Spanien noch nicht in Sicht, was Svensson gelassen nimmt: "Ich habe immer gesagt, wir werden was machen. Als Trainer möchte man es so früh wie möglich realisieren. Es müssen aber vor allem die richtigen Spieler sein, wenn es der Fall wäre, dann wären sie auch hier."

Dem 43-Jährigen ist bewusst, dass der Transfermarkt aufgrund der langen Winterpause "sowieso ungewöhnlich" verläuft. Weitere Abgänge nach Niklas Tauer (Schalke 04) kann er nicht völlig ausschließen, "aber wir wollen den Kader eher ergänzen als reduzieren".