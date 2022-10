Mainz: Zentner Kapitän, Stach "wird auf die Zähne beißen"

Die Personalsituation der 05er bleibt vor der Partie in Bremen das beherrschende Thema. Auf der Spieltagspressekonferenz am Donnerstag hielt Trainer Bo Svensson positive wie schlechte Nachrichten über die aktuelle Entwicklung parat.

Wie bereits spätestens am Mittwoch anhand von Silvan Widmers Abwesenheit im Mannschaftstraining abzusehen war, muss Mainz 05 am Samstag beim SV Werder neben Innenverteidiger Maxim Leitsch (Erschöpfungszustand) auch auf seinen Kapitän verzichten. Widmer, gegen RB Leipzig (1:1) zur Pause verletzungsbedingt ausgewechselt, laboriert an einem Muskelfaserriss im Oberschenkel, wie Coach Svensson bestätigt. "Es ist aber eher oberflächlich, wir glauben, dass es schnell heilen wird. Silvan war heute schon wieder am Laufen, das ist ein gutes Zeichen."

Voll einsatzfähig sein wird der Schweizer aber voraussichtlich erst wieder in zwei Wochen im Spiel beim FC Bayern. "Wir sollten nicht erwarten, dass er uns in der englischen Woche zur Verfügung steht", so Svensson. Bedeutet: Ebenso wie in Bremen wird der 29-Jährige am Dienstag im Pokal beim VfB Lübeck sowie voraussichtlich noch am Freitag kommender Woche gegen den 1.FC Köln fehlen.

Fragezeichen hinter Bell und Caci

Die Kapitänsbinde werde an Widmers Stelle Torwart Robin Zentner tragen, gab Svensson bereits bekannt. Wer die sportliche Rolle auf der rechten Außenbahn übernimmt, bleibt indes noch offen. Widmers Landsmann Edimilson Fernandes wäre womöglich der erste Kandidat - falls er nicht erneut in der Dreier-Abwehrkette gebraucht wird. Denn: Auch hinter den angeschlagenen Stefan Bell und Anthony Caci stehen mit Blick auf Samstag noch Fragezeichen.

Halbwegs Entwarnung geben konnte Svensson unterdessen im Fall von Anton Stach. Der Mittelfeldspieler musste am Mittwoch das Training abbrechen, es handelt sich dabei jedoch nicht um einen Rückschlag im Zusammenhang mit seiner jüngsten Hüftproblematik. "Er hat im Spiel einen Schlag abbekommen", erläutert Svensson, "hat dann gestern versucht zu trainieren, aber die Schmerzen waren noch zu stark."

Svenssons Improvisationskunst gefragt

Aus seiner Erwartung für Samstag macht der Fußballlehrer aber keinen Hehl: "Es war nur ein Schlag, es kann nichts passieren. Ich gehe davon aus, dass Anton auf die Zähne beißen wird." Zumindest eine Sorge weniger für Svensson, der gerade defensiv ohnehin schon mehr als genug wird improvisieren müssen.