Mainz, wie es singt, siegt und lacht

4:0 gegen Hertha, 68 Prozent Ballbesitz - im letzten Heimspiel vor Weihnachten schwingt sich Mainz 05 zu neuen Bestmarken auf.

"Last Christmas", den Ohrwurm vom Wham!, sangen die 10.000 Zuschauer voller Inbrunst, die das 4:0 von Mainz 05 gegen Hertha BSC coronakonform miterleben durften. Sie hatten 90 Minuten lang eine Machtdemonstration gesehen, wie man sie trotz der nicht geringen Anzahl an Erfolgen unter Bo Svensson noch nicht erlebt hatte. Es ist der höchste Sieg und die höchste Ballbesitzquote, die es in 36 Spielen unter dem neuen Trainer, der seit Januar im Amt ist, bisher gab.

"Ein Kompliment an meine Mannschaft, sie hat das ganze Spiel kontrolliert und verdient gewonnen. Wir haben das auf den Platz gebracht, was uns auszeichnet und zu keinem Zeitpunkt nachgelassen. So kurz vor der Pause noch hungrig zu bleiben, sagt etwas aus über die Gruppe", betonte Svensson. Der 42 Jahre alte Däne, der bisher noch nach jedem Spiel ein Haar in der Suppe gefunden hatte, wollte erstmals nichts öffentlich kritisieren.

Heidel: "Das war nicht nur Kampf und Willen"

Aus seiner Sicht waren die Außenverteidiger ein wichtiger Schlüssel, um den Big-City-Klub aus der Hauptstadt zu zerlegen. Silvan Widmer über rechts und Aaron über links feuerten eine Flanke nach der anderen in Richtung Hertha-Strafraum. Widmer legte das 1:0 und das 2:0 auf, köpfte die Flanke von Aaron zum 3:0 ein. "Die Leute um mich herum waren total aus dem Häuschen. Das war nicht nur Kampf und Willen, das war auch Fußball", frohlockte Christian Heidel nach dem Abpfiff.

Und es war ein krasser Gegensatz zum letzten Heimspiel 2020, als Mainz gegen den damaligen Zweitligisten VfL Bochum im DFB-Pokal peinlich ausgeschieden war, weil Jean-Philippe Mateta und Co. nicht einen einzigen Elfmeter verwandelt hatten. Heidel war damals als Zuschauer im Stadion, wenige Tage später trat er seinen neuen Job als Sportvorstand an, holte Martin Schmidt als Sportdirektor und Svensson als Trainer.

"Last Christmas", das definiert in Mainz ziemlich genau den Zeitpunkt, als nach Spielstreik und Entlassung von Achim Beierlorzer in der Hinrunde die 180-Grad-Wende eingeläutet wurde.