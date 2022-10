Mainz: Widmer fällt aus, Stach bricht Training ab

Das längerfristige Fehlen von Innenverteidiger Maxim Leitsch wegen eines Erschöpfungszustands vermeldete Mainz 05 am Mittwoch offiziell. Allerdings zeichnen sich fürs Spiel am Samstag in Bremen weitere Ausfälle ab.

Hat mit Personalproblemen zu kämpfen: Bo Svensson. IMAGO/Picture Point LE