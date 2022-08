Mainz-Vorstand Lehmann wird abberufen

Der Aufsichtsrat des 1. FSV Mainz 05 hat Vorstand Dr. Jan Lehmann von seinem Posten freigestellt. Zwischen dem Aufsichtsgremium und Lehmann gab es zuletzt unterschiedliche Auffassungen. Seine Aufgaben übernehmen die verbliebenden Vorstände.

Das teilte der Verein am Montagmittag mit. Lehmann war seit Februar 2018 kaufmännischer Vorstand des Bundesligisten und wird nun von seinen Aufgaben entbunden. Man einigte sich auf ein Vertragsende zum 30. November. Ursprünglich wäre der Vertrag am 30. Juni 2024 ausgelaufen.

Dr. Volker Baas, Aufsichtsratschef der Mainzer, ließ mitteilen: "Wir bedanken uns bei Jan Lehmann für seinen Einsatz bei Mainz 05. Er hat in einer schwierigen Phase des Umbruchs eine wichtige Führungsrolle übernommen, mit seiner Arbeit das wirtschaftliche Fundament des Vereins gestärkt und in vielen Bereichen die operativen Prozesse modernisiert. Jedoch haben wir im Aufsichtsrat seit einiger Zeit wahrgenommen und in vielen Gesprächen festgestellt, dass es im Verein unterschiedliche und teilweise nicht miteinander vereinbare Ansichten darüber gab, wie Mainz 05 in der Zukunft entwickelt werden soll und an welcher Stelle dabei Schwerpunkte gesetzt werden sollen. Diese Entscheidung bietet die Möglichkeit der neuen Fokussierung. Zugleich können wir auf diesem Weg viereinhalb erfolgreiche gemeinsame Jahre mit großem gegenseitigem Respekt abschließen."

Heidel und Hofmann übernehmen

Lehmann wiederum bedankte sich für die "konstruktive Zusammenarbeit". Seine Aufgaben übernehmen nun die beiden verbliebenen Vorstände Stefan Hofmann und Christian Heidel.

Seit Heidels Rückkehr nach Mainz im Winter 2020/21 gab es immer wieder unterschiedliche Auffassungen zwischen den beiden Entscheidern über die Ausrichtung des Vereins.

