Mainz-Vorstand Lehmann: "Die Bundesliga muss sich entscheiden"

Der Mainzer Vorstand Dr. Jan Lehmann treibt die Diskussion um eine Positionierung der Bundesliga voran. Der Wechsel in der DFL-Geschäftsführung sei "ein guter Moment", um zu debattieren, wofür die Liga stehen soll. Welche Rolle Mainz 05 dabei einnehmen kann, sagt Lehmann ebenfalls.

"Die Bundesliga muss sich entscheiden: Wollen wir primär eine Topliga mit internationalen Erfolgen sein? Oder geht es uns darum, die Menschen vor Ort mit einem großartigen Stadionerlebnis und einem spannenden Wettbewerb zu begeistern? Oder gibt es hieraus einen vernünftigen Kompromiss?", sagt Lehmann im Interview des kicker. Der Wechsel an der DFL-Spitze, wo Donata Hopfen Geschäftsführer Christian Seifert zu Jahresbeginn ablöste, sei dafür eine gute Gelegenheit.

Lehmann: "Ein Investor muss vom Wertekanon her zur Liga passen"

Unabhängig von der künftigen Ausrichtung benötigt die DFL nach Lehmanns Ansicht "nachhaltiges wirtschaftliches Wachstum". Dabei könnte es aus Sicht des kaufmännischen Vorstands der Rheinhessen sinnvoll sein, einen Investor ins Boot zu holen. "Er könnte sogar dazu beitragen, dass wir 50+1 erhalten und stärken. Allerdings muss ein Investor vom Wertekanon her zur Liga passen", betont Lehmann.

Die Corona-Pandemie habe in Mainz Mindereinnahmen von mindestens 25 Millionen Euro verursacht, etwa die Hälfte wurde durch Einsparungen aufgefangen. 2021/22 rechnet der FSV nur noch "mit einem Minus von circa zwei bis drei Millionen Euro". Wegen der hohen Abschreibungen auf Spieleranlagevermögen hatten die 05er zunächst mit einem Verlust von 19 Millionen Euro kalkuliert. Durch den Verkauf von Leihgabe Jean-Philippe Mateta an Crystal Palace kamen im Januar unerwartet elf Millionen Euro in die Kasse.

