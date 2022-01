Mainz verpflichtet Olympiafahrer Caci ablösefrei

Der 1. FSV Mainz 05 hat einen Neuzugang vermeldet - der allerdings erst im Sommer kommt: Anthony Caci will "die Bundesliga entdecken".

Die Rückrunde hat gerade erst begonnen, die Mainzer Verantwortlichen basteln allerdings auch schon am Kader der neuen Saison. Neu dabei wird dann Anthony Caci sein. Der 24-jährige Verteidiger wechselt im Sommer ablösefrei von Racing Straßburg zum FSV.

Der Franzose, der einen Vertrag bis 2026 erhält, ist ein Eigengewächs des Ligue-1-Klubs und derzeit Stammspieler. Insgesamt kommt er bislang auf 87 Einsätze in der höchsten französischen Liga. Bei den Olympischen Spielen im Vorjahr kam er in allen drei Partien der Franzosen zum Einsatz, die in der Vorrunde scheiterten.

Caci spielt momentan als Rechtsfuß Linksverteidiger

Mainz' Sportdirektor Martin Schmidt beschreibt Caci als "athletischen und dynamischen Verteidiger, der beidfüßig stark ist und als Rechtsfuß aktuell als Linksverteidiger aufläuft. Er ist ein sehr flexibler Spieler, der in der Dreier- und Viererkette auf verschiedenen Positionen zum Einsatz kommen kann. Wir haben ihn häufig beobachtet und sind überzeugt, dass er mit seinen Qualitäten und feinem Charakter unser Team verstärken wird und auch noch weitere Entwicklungsschritte nehmen kann."

Der ehemalige U-21-Nationalspieler, der im französischen Forbach an der deutschen Grenze bei Saarbrücken geboren wurde, ist "glücklich und stolz" über seinen bevorstehenden Wechsel. "Ich freue ich mich darauf, die Bundesliga zu entdecken."

