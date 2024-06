Mainz verpflichtet österreichischen U-21-Nationalspieler

Der 1. FSV Mainz 05 hat seinen ersten Sommer-Neuzugang gefunden: Vom Wolfsberger AC kommt Nikolas Veratschnig an den Rhein, wo er für vier Jahre unterschrieb.

Nach 76 Pflichtspielen für das Profiteam des Wolfsberger AC verabschiedet sich Nikolas Veratschnig aus Kärnten und wagt erstmals den Sprung ins Ausland. Beim 1. FSV Mainz 05 unterzeichnete der österreichische U-21-Nationalspieler einen langfristigen Vertrag bis Sommer 2028.

Veratschnig ist auf der rechten Außenbahn zuhause und kann sowohl rechts im Mittelfeld als auch in der Abwehr eingesetzt werden. Beim WAC durchlief er die gesamte Akademie und brachte es zum Stammspieler in der Profimannschaft. Sein Profidebüt gab er am 27. Februar 2022 beim Meisterschaftsspiel gegen die Wiener Austria. In der vergangenen Saison zählte der gebürtige Villacher mit 27 Einsätzen zum Stammpersonal der Kärntner.

"Eine zusätzliche spannende Facette"

Beim FSV möchte Veratschnig nun die nächsten Schritte in seiner Karriere gehen. "Mainz 05 ist genau der richtige Klub dafür, hier kann ich mich unter optimalen Bedingungen in einer der Top-Ligen Europas weiter verbessern. Die Gespräche mit den Verantwortlichen, insbesondere mit Trainer Bo Henriksen, waren super und haben mich immens motiviert", wird Veratschnig in einer offiziellen Mitteilung der Mainzer vom Dienstag zitiert.

In dieser beschrieb FSV-Sportvorstand Christian Heidel Neuzugang Veratschnig als "äußerst dynamischen Außenbahnspieler, der mit seiner Schnelligkeit unserem Kader eine zusätzliche spannende Facette gibt. Seine Leistungen in Österreich haben ihn zu einem begehrten Spieler gemacht." Mainz 05 sehe in Verartschnig noch "großes Entwicklungspotenzial".

Bei den Rheinhessen trifft Veratschnig auf seine Landsmänner Philipp Mwene und Karim Onisiwo. Er ist der erste Sommer-Neuzugang der Mainzer.