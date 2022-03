Mainz vermeldet 20. Corona-Fall

Der Corona-Ausbruch beim 1. FSV Mainz 05 geht weiter. Am Sonntag vermeldeten die Rheinhessen einen weiteren positiven Fall.

Der 1. FSV Mainz 05 veröffentlichte am Sonntag einen weiteren Corona-Fall. imago images/Eibner

"Die weiteren Testungen haben einen weiteren Corona-Fall in der Mannschaft ergeben. Somit sind nun insgesamt 20 Personen aus Team, Trainerstab und Staff positiv getestet und in häuslicher Quarantäne", berichteten die Mainzer am Sonntag.

Am Donnerstag musste der 1. FSV einen Corona-Ausbruch vermelden, 19 Mitglieder des Lizenzspielerbereichs waren positiv getestet worden. Nachdem Manager Christian Heidel am Freitag mitteilte, dass davon 13 Spieler sowie sechs Staff-Mitglieder inklusive Trainer Bo Svensson betroffen waren, wurde die eigentlich für Sonntagnachmittag angesetzte Partie gegen Borussia Dortmund nach einem Antrag der Mainzer von der DFL auf 16. März verlegt. Den Mainzern hätten für die Partie nur 14 einsatzfähige Spieler zur Verfügung gestanden, darunter kein für den Lizenzbereich spielberechtigter Torhüter.

Durch den weiteren positiven Fall vergrößert sich die Ungewissheit, ob die Mainzer auch am kommenden Spieltag über genügend einsatzfähige Spieler verfügen werden. Am 26. Spieltag sind die Rheinhessen am Samstag beim FC Augsburg gefordert.

