Mainz vergibt den Sieg: "Das Gefühl, man hätte ein 3:0 verdient"

Nach einer schwachen ersten Hälfte drehte der 1. FSV Mainz 05 nach Wiederanpfiff auf und holte einen Punkt in Gladbach - haderte aber nach Abpfiff mit den eigenen Chancen und zwei Gesichtern.

"Die erste Halbzeit war gar nichts. Wir waren ängstlich und Gladbach klar besser", analysierte FSV-Trainer Bo Svensson bei DAZN nach dem 1:1 in Gladbach den ersten Durchgang seines Teams schonungslos. Entsprechend intensiv sei es in der Kabine während der Halbzeit zugegangen: "Erstmal haben die Spieler ein bisschen diskutiert, und danach habe ich auch ein paar Sachen gesagt."

Auch der frisch gebackene Nationalspieler Anton Stach betonte, dass "nicht nur der Trainer" in der Halbzeit eine klare Ansprache an den Tag gelegt hatte. Schließlich "wissen wir, dass wir besser spielen können" - ein Wissen, das sich bestätigen sollte.

Denn im zweiten Durchgang drehten die Mainzer auf und waren dem Sieg am Ende näher als die Borussia. "Wir haben ein bisschen umgestellt, hatten mehr Mut und unseren Platz und unsere Räume bekommen", sah Keeper Robin Zentner nach Wiederanpfiff "ein ganz anderes Gesicht".

Neues Auswärtsgesicht in Augsburg erfolgreich?

Sportdirektor Martin Schmidt griff rhetorisch in eine ähnliche Trickkiste: "Die erste Halbzeit war unser bisheriges Auswärtsgesicht, in der zweiten Halbzeit hat das Spiel ganz anders ausgesehen." So anders, dass der Schweizer "am Ende das Gefühl hatte, man hätte ein 3:0 verdient". Dennoch sei das Unentschieden aufgrund der ersten 45 Minuten gerecht gewesen, "auch wenn wir hintenraus die besseren Chancen hatten".

Die Mainzer bleiben also auch im 13. Auswärtsspiel der Saison bei nur zwei Siegen stehen - und haben bereits am Mittwoch (18.30, LIVE! bei kicker) die nächste Auswärts-Aufgabe in Augsburg vor sich. Für Schmidt eine große Chance: "Wenn wir mit dem Gesicht der zweiten Halbzeit nach Augsburg fahren, ist da einiges drin und wir können den ersten Auswärtssieg seit langem anvisieren."