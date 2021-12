Mainz verbessert Rekord aus 2012 - Stach poliert Standard-Bilanz auf

Nach knapp vier Minuten und damit so früh wie nie führte Mainz 05 mit 2:0. Mit welcher traumwandlerischen Sicherheit der Vorsprung zustande kam, hat selbst die Beteiligten überrascht.

Blitzstart: Bereits in der 4. Minute lag Mainz 05 mit 2:0 vorne. Getty Images

Aaron spielte eine Ecke kurz auf Jae-Sung Lee, dessen Pass ins Zentrum landete einige Meter vor der Strafraumlinie, wo ihn Anton Stach zu erreichen versuchte. So sah die Variante aus, die das Trio am Freitag beim FSV-Abschlusstraining einstudierte. "Da hatte ich vier Schüsse oder so, davon habe ich keinen einzigen richtig getroffen", sagte Stach einen Tag später, nachdem er mit seinem Team Wolfsburg mit 3:0 besiegt hatte.

Im Spiel gegen den VfL klappte die kurze Ecke dafür umso besser. "Es ist schön, dass sich Anton geschont hat für diesen guten Schuss ", kommentierte Trainer Bo Svensson den Gegensatz zwischen der hohen Fehlerquote im Training und dem platzierten Schuss im Spiel mit einem Schmunzeln. Stachs Tor in der 4. Minute bedeutet die schnellste Mainzer 2:0-Führung im Oberhaus. Der bisherige Rekord lag bei sechs Minuten beim 3:1 gegen Freiburg am 19. Spieltag 2011/12.

Svensson über Stach: "Verpflichtet für die Zukunft"

Der 23-Jährige Stach stand erst zum zweiten Mal in der 05-Startelf, erstmals als alleiniger Sechser. Damit reagierte Svensson auf den Ausfall von Dominik Kohr, der wegen einer Muskel-Sehnen-Verletzung im Oberschenkel bis zur Winterpause fehlt. Im Spiel zuvor hatte Leandro Barreiro dessen Position bekleidet, der als Achter jedoch wertvoller ist und so auch gegen Wolfsburg das 1:0 von Jonathan Burkardt mit einem Klasse-Pass einleitete.

"Anton trainiert seit längerer Zeit sehr, sehr gut. Er hat schon in der vergangenen Saison bei Fürth auf der Sechs gespielt. Er verfügt über ein großes Talent, das hat er gegen Wolfsburg auf den Platz gebracht. Es verpflichtet für die Zukunft", so Svensson.

Das 2:0 durch Stach sowie das 3:0 durch ein Eigentor von Maxence Lacroix fielen nach ruhenden Bällen, was für Mainz 05 die Standardtore Nummer vier und fünf in der laufenden Saison bedeutete. Für den Endstand sorgte der Wolfsburger Verteidiger nach einer Freistoßflanke von Jean-Paul Boetius, als Lacroix bedrängt von Stefan Bell den Ball ins eigene Netz bugsierte. Mainz hatte bisher vergleichsweise wenige Tore nach ruhenden Bällen erzielt, weshalb das Trainerteam auch die neue Varianten einstudieren ließ.