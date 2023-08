Mainz und die Flanken: "Rollen den roten Teppich aus"

Drei Gegentore nach Flanken musste Mainz bei Union Berlin hinnehmen und verpatzte damit den Bundesliga-Auftakt. Es wäre vermeidbar gewesen, fanden die Verantwortlichen der Nullfünfer.

In einer Sache waren sich alle Mainzer nach dem 1:4 bei Union Berlin einig: Überraschend kam es nicht, dass die Köpenicker nach zwei Flanken in Führung gingen - und doch ließen es die Nullfünfer zu. "Wir thematisieren die ganze Woche Flanken und dann kriegen wir zwei Tore. Das ist extrem bitter", haderte Keeper Robin Zentner bei DAZN mit den ersten neun Minuten, in denen jeweils Kevin Behrens der Abnehmer einer Hereingabe war und jeweils per Kopf einnickte.

"Es ist kein Geheimnis, dass die flanken", sagte auch Trainer Bo Svensson schmallippig und schob hinterher: "Wir rollen einfach den roten Teppich aus für Kevin Behrens, das muss man schon so sagen." Insgesamt sei sein Team vor allem in der Anfangsphase "weit, weit weg vom Gegenspieler" gewesen - nicht nur bei den beiden Gegentoren, bei denen Behrens recht unbedrängt einköpfen durfte. Auch die jeweiligen Flankengeber, Jerome Roussillon und Aissa Laidouni, wurden nicht unter Druck gesetzt. "Das muss man außen verteidigen, drinnen wird es gegen einen Spieler wie Behrens sehr, sehr schwer", stieß auch Sportdirektor Martin Schmidt ins selbe Horn.

Lerneffekt setzt nicht ein

Trotz aller Mainzer Einigkeit, dass die Treffer nicht überraschend fielen und zu verteidigen gewesen wären, fingen sich die Nullfünfer in Hälfte zwei, in der die Gäste deutlich besser als in der verschlafenen Anfangsphase im Spiel waren, nochmal ein fast identisches Gegentor.

Weil auch Behrens' dritter Treffer viel zu einfach fiel, war das 1:3 sechs Minuten nach Anthony Cacis schönem Volley-Anschlusstreffer "wirklich ein Nackenschlag" (Zentner). Zuvor war der FSV eigentlich gut im Spiel gewesen und hätte bereits durch Ludovic Ajorque verkürzen können, doch der Angreifer verschoss einen Foulelfmeter.

Ajorque sorgt für Bundesliga-Novum

Und trotz des Nackenschlags war Mainz immer noch nicht am Boden- schlug sich dann aber ein Stück weit selbst. Ajorques Kopfball an die Latte war noch Pech, der zweite verschossene Strafstoß des 29-Jährigen dann aber schlicht Unvermögen.

Durch den zweiten Fehlschuss ist der Mainzer Angreifer nun der erste Spieler in der Bundesliga-Geschichte, der in einem Spiel zwei Elfmeter verschoss. Ein "Rekord" auf den der 1,96-Mann sicher gut verzichtet könnte.

"Er war sehr niedergeschlagen, aber er wird das sehr gut wegstecken", gab Teamkollege Stefan Bell Einblick in das Seelenleben des Stürmers. "Er hat bereits zur Mannschaft gesprochen und er ist selbst am meisten enttäuscht", so Bell weiter. Dass Ajorque überhaupt noch einmal antreten durfte, das war im Übrigen seine eigene Entscheidung, wie Svensson verriet.

Drei schlecht bis gar nicht verteidigte Gegentore, zwei verschossene Elfmeter und ein Lattentreffer, am Ende wäre durchaus mehr drin gewesen - da waren sich zumindest Schmidt und Svensson einig. Aber: "Wir sind heute ein großes Stück selbst schuld an der Niederlage", schob Schmidt hinterher und forderte für den zweiten Spieltag gegen Frankfurt (Sonntag, 15.30 Uhr), dass man ein ganz anderes Gesicht zeige und zwar "von der ersten Minute an".