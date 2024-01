Mainz und Aue trifft es am härtesten: DFB verkündet zahlreiche Geldstrafen

Am Dienstag hat der DFB Geldstrafen für zahlreiche Vereine bekanntgeben - aus jeder deutschen Profiliga ist mindestens ein Verein vertreten.

Fans von Mainz 05 zündeten in Bochum Bengalische Feuer. IMAGO/Kessler-Sportfotografie

Der abstiegsbedrohte Bundesligist Mainz wurde aufgrund von unsportlichen Verhalten seiner Fans zu einer Geldstrafe in Höhe von 34.000 Euro verdonnert. 11.300 Euro können die Rheinhessen "für sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwenden". Beim Gastspiel in Bochum am 9. Spieltag hatten mitgereiste Anhänger 34 Bengalische Feuer gezündet.

Zweitligist Osnabrück muss hingehen aufgrund zweier Fälle von unsportlichen Verhalten seiner Anhänger Strafen zahlen. Zum einen schossen VfL-Fans in Düsseldorf, ebenfalls am 9. Spieltag, zehn Minuten vor dem Ende eine Rakete ab und zum anderen zündeten sie vor dem Heimspiel am 10. Spieltag gegen Wiesbaden drei Bengalische Feuer. Das Sportgericht des DFB belegte das Tabellenschlusslicht des Bundesliga-Unterhauses für diese Vergehen mit einer Strafe von 3800 Euro. 1250 Euro darf der Klub "für sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwenden".

Aue muss aus der 3. Liga den höchsten Betrag zahlen

In der 3. Liga sind gleich fünf Vereine von Strafen betroffen. Aue wurde am härtesten bestraft: Für ein diskriminierendes Spruchband und einen diskriminierenden Spruch in Richtung der Halle-Anhänger müssen die Veilchen 23.000 Euro zahlen. Die drei Vereine haben den Urteilen zugestimmt, sodass diese rechtskräftig sind.

Die Hallenser müssen ihrerseits ebenfalls für diskriminierendes Verhalten ihrer Fans zahlen. In der ersten Runde des Pokalspiels gegen Fürth beleidigten die Fans Julian Green "mehrmals durch rassistische Zurufe". Des Weiteren warf ein Fan im selben Spiel kurz nach der Pause einen Knallkörper auf den Rasen, zudem brannten 31 Bengalische Feuer im Block ab. Auf insgesamt 16.600 Euro summiert sich die Strafe, 5500 Euro kann der HFC "für sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwenden".

Auch Rot-Weiss Essen ist wegen "diskriminierenden unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger" mit einer Strafe in Höhe von 12.000 Euro belegt worden. Am 13. Spieltag im Derby in Duisburg beleidigten die RWE-Fans die MSV-Anhänger mit einem diskriminierenden Spruch, nachdem die Duisburger zuvor einen diskriminierenden Spruch gerufen hatten.

Saarbrücken verdonnerte das Sportgericht "lediglich" mit einer Geldstrafe in Höhe von 2000 Euro: Am 12. Spieltag in Essen hatten die Gäste-Anhänger RWE-Schlussmann Jakob Golz mit einem Laserpointer geblendet.

Die geringste Strafe aus dem Drittliga-Quintett kassierte Dynamo Dresden. Während des Auswärtsspiels am 15. Spieltag bei Viktoria Köln sorgten die Fans mit Pfiffen aus Trillerpfeifen in der 59. Minute für eine Unterbrechung. Nach einer Stadiondurchsage unterließen die Anhänger es aber wieder.