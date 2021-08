Mainz trotzt Corona-Chaos - BVB und VfB starten furios

Die ambitionierten Leipziger patzen direkt zum Start - gegen die Corona-Notelf der Mainzer. Der VfB Stuttgart und Borussia Dortmund legen einen Traumstart in die neue Saison hin. Gladbach ringt den Bayern einen Punkt ab.

Pure Leidenschaft in Mainz

Mit einer unfassbar kraftaufwändigen Vorstellung hat der 1. FSV Mainz 05 am Sonntag ein überraschendes 1:0 gegen Favorit RB Leipzig erreicht. Nach den Corona-Fällen und der Quarantäne-Anordnung für insgesamt 14 Mainzer unter der Woche mussten die Rheinländer stark ersatzgeschwächt ran - glichen das personelle Defizit aber durch pure Leidenschaft aus. Verdient gingen die Nullfünfer bereits in der 13. Minute in Führung: Nach einer Ecke und einem Mukiele-Querschläger staubte FSV-Kapitän Niakhaté ab. Dieser Treffer sollte letztendlich reichen, weil das ideenlose und schwache Leipzig seine wenigen Chancen nicht unterbrachte, und sich Mainz außerdem auf Keeper Zentner verlassen konnte. So erlebte Trainer Jesse Marsch bei seinem Ligadebüt gleich eine Enttäuschung mit dem Meisterschaftskandidaten aus Sachsen.

Haaland von Frankfurt nicht zu bremsen

Mit Spannung erwartet wurde Roses Bundesliga-Debüt beim BVB am Samstagabend - und es hielt, was es versprochen hatte. Beim 5:2 gegen Eintracht Frankfurt zeigten die Dortmunder zum Teil begeisternden, überfallartigen Konterfußball, mit dem die Gäste aus Hessen mächtig zu kämpfen hatten. Speziell Haaland fand hervorragend in die Saison: Die Tore von Reus und Hazard bereitete der Norweger vor (23., 32.), den dritten Dortmunder Treffer erzielte er selbst (34.). Der zwischenzeitliche Ausgleich - ein unglückliches Eigentor von Passlack - war lediglich ein kleiner Schönheitsfleck (27.). Denn nach dem Seitenwechsel bereitete Haaland erst das 4:1 von Reyna vor (58.), ehe er zum zweiten Mal selbst zuschlug (70.). Hauges Premierentreffer in der Bundesliga war lediglich Frankfurter Ergebniskosmetik (86.).

VfL-Torjäger Weghorst gleich wieder im Fokus

Schon ordentlich Druck auf dem Kessel war am Samstagnachmittag in Wolfsburg, wo Trainer Mark van Bommel nach der verpatzten Vorbereitung und dem Fauxpas im DFB-Pokal in der Pflicht stand - doch sein VfL gewann mit 1:0 gegen Bochum. Die Wölfe starteten furios gegen den Aufsteiger, bei dem Tesche für ein Handspiel vor der Linie früh Rot sah (4.). Weghorst ließ die anschließende Elfmeterchance zwar liegen, die Halbzeitführung ging dennoch auf das Konto des Niederländers (22.). Nach dem Seitenwechsel verzweifelten die Wölfe immer wieder an Keeper Riemann und hätten sich dann beinahe durch Antwi-Adjei noch den Ausgleich gefangen (77.).

VfB überrollt Fürth - Auch Kapitän Endo trifft

Und auch der zweite Aufsteiger ist mit einer Niederlage in die Mission Klassenerhalt gestartet: Der VfB Stuttgart schlug die SpVgg Greuther Fürth hochverdient mit 5:1. Den Grundstein dafür legten vor der Pause Kapitän Endo und Klement mit einem Doppelschlag (30., 36.). Nach der Pause erhöhte Innenverteidiger Kempf per Kopf (55.), Al Ghaddioui besorgte das 4:0 (61.). Treffer Nummer fünf ging dann erneut auf das Konto von Kempf (76.). Einzig die womöglich schwerere Verletzung von Joker Sankoh trübte die Feierstimmung beim VfB. Der Ehrentreffer von Leweling in der Nachspielzeit war der Schlusspunkt der Partie.

16 Torschüsse, doch nur Diaby schlägt zu

Mit einem 1:1-Remis trennten sich Union Berlin und Bayer 04 Leverkusen. Vom Start weg war Musik drin An der Alten Försterei, die Awoniyi nach nur sieben Minuten erstmals zum Beben brachte. Diaby hatte für die insgesamt bessere Werkself allerdings die schnelle Antwort parat (12.). 16:8 Torschüsse und 67 Prozent Ballbesitz halfen den Gästen aber letztlich nicht, um noch drei Punkte aus der Hauptstadt zu entführen.

Ungewohnte Rolle für Kramaric

Einen Start nach Maß legte die TSG 1899 Hoffenheim hin, die ihr Auswärtsspiel in Augsburg mit 4:0 gewann. Rückkehrer Bruun Larsen brachte den ersten Dreier noch vor dem Seitenwechsel auf den Weg (37.), die Vorentscheidung ging auf das Konto des für den Dänen eingewechselten Adamyan (78.) - Rutter beseitigte letzte Restzweifel (87.). Was die ersten drei Tore miteinander verband: Alle hatte Torjäger Kramaric mustergültig vorbereitet. Einzig den Endstand von Rudy legte Rutter auf (90.+5).

Nullnummer auf der Bielefelder Alm

Die erste Nullnummer der neuen Saison gab es auf der Bielefelder Alm. In einem durchwachsenen ersten Abschnitt vergaben Okugawa (31.) auf Bielefelder und Höler (38.) auf Freiburger Seite die mit Abstand größten Chancen. Die Breisgauer erarbeiteten sich ein Übergewicht, konnten aber auch trotz 14:8 Torschüssen nicht den ersten Saisonsieg einfahren.

Plea belohnt Gladbach früh, Sommer verliert nur einmal gegen Lewandowski

Borussia Mönchengladbach und der FC Bayern eröffneten die 59. Saison mit einem unterhaltsamen 1:1-Remis. Die Borussen gingen am Freitagabend nach einer schwungvollen Anfangsphase verdient durch Plea in Front - die Bayern-Defensive wirkte anfänglich sehr löchrig. Mit zunehmender Spieldauer wurden die Münchner aber immer druckvoller, und die Gladbacher mussten sich mehr und mehr auf ihren Torwart Sommer verlassen. Nur im Anschluss an eine Kimmich-Ecke hatte der Schweizer Keeper gegen Lewandowski das Nachsehen. Auch in Hälfte zwei hatte Sommer zunächst Schwerstarbeit zu verrichten, ehe die Borussen bei Chancen von Stindl und Joker Thuram den Sieg vor Augen hatten. In der Schlussphase hatten die Bayern dann noch bei zwei kniffligen Strafraumszenen Glück, dass der Elfmeterpfiff ausblieb.