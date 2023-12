Mainz-Trainerin Ilka Fickinger zur Lage in der 2. Liga

Ilka Fickinger, Trainerin von Mainz 05, bringt es im Ausblick auf den kommenden 12. Spieltag in der 2. Handball Bundesliga Frauen auf den Punkt: "Ein Blick auf die Tabelle sagt meiner Meinung nach Alles. Zwischen Platz 3 und Platz 11 liegen aktuell `nur` 3 Punkte. Deshalb ist es - wie schon vor Saisonbeginn avisiert - super wichtig, dass wir jede Woche an unser Leistungsmaximum kommen."

Das gelang Mainz 05 aus Sicht der Trainerin zuletzt nicht: "Nachdem wir in Freiburg über die komplette Spielzeit nicht an unsere Leistung herangekommen sind, haben wir letzte Woche gegen Nürtingen fast 40 Minuten eine teils gute bzw. solide Leistung gezeigt, leider haben insgesamt 15 Minuten gereicht, um nichts Zählbares aus diesem Spiel mitzunehmen."

Ins Bockshorn jagen lassen wollen sich die Mainzerinnen davon aber nicht: "Wir wären nicht wir, wenn uns das jetzt komplett aus der Bahn werfen würde und natürlich analysieren wir und sprechen diese Dinge unter der Woche an. Wir haben uns vorgenommen, in dieser Saison ein anderes Gesicht zu zeigen und genau darauf wollen wir uns wieder besinnen. Wir besinnen uns jetzt wieder auf das, was wir in dieser Saison schon geleistet haben.

Für Samstag gilt laut Fickinger: "Wir haben schon sehr gute Spiele gemacht und wollen dies am Samstag in Waiblingen wieder abrufen. Wir fahren voll motiviert und fokussiert und mit Gier auf zwei Punkte nach Waiblingen. Und wie immer freuen wir uns auf lautstarke Unterstützung."

Die Spielleitung haben die beiden Schiedsrichter Fabian Friedel und Rick Herrmann. Das Spiel kann auch wieder über den seit dieser Saison kostenpflichtigen Stream auf sportdeutschland.de abgerufen werden.