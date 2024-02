Mainz-Trainer Henriksen ist von Amiri absolut überzeugt

Der Ex-Leverkusener Nadiem Amiri steht im Mittelpunkt des Interesses vor dem Auftritt von Mainz 05 in der BayArena. Für FSV-Trainer Bo Henriksen ist der 27-Jährige Dreh- und Angelpunkt seiner Mannschaft.

"Lange Gespräche", so Bo Henriksen, habe er in dieser Woche mit seiner Nummer 18 geführt. Vor vier Wochen trug der Mittelfeld-Allrounder noch das Trikot von Bayer Leverkusen, wo Mainz am Freitag (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gastiert. "Er weiß alles über den Gegner", betont Henriksen, "ich glaube, wir haben einen guten Plan." Wie seine Strategie genau aussieht, will er nicht verraten.

"Irgendwann muss die Serie von Leverkusen reißen - ich hoffe gegen uns", meint Henriksen. Klar ist, die Gäste aus Rheinhessen wollen verhindern, dass der Spitzenreiter seinen typischen Hochgeschwindigkeitsfußball aufziehen kann. "Sonst haben wir keine Chance", weiß auch Amiri. "Mutig sein", lautet die Forderung des neuen FSV-Coachs an die gesamte Mannschaft.

"Amiri ist ein guter Spieler und gute Spieler können auf vielen Positionen spielen", sagt Henriksen. Beim 1:0 gegen den FC Augsburg bildete der Winter-Neuzugang zusammen mit Leandro Barreiro die Doppel-Sechs. Zu Leverkusener Zeiten agierte der fünfmalige A-Nationalspieler teilweise deutlich offensiver. Die Mainzer Ausrichtung werde immer auch vom Gegner abhängen. Genauso wie die Frage, ob die Mannschaft mit einer Dreier-/Fünferkette oder einer Viererkette aufläuft.

"Wir haben ein fantastisches Team, das hungrig ist und weitere Siege einfahren will", sagt Henriksen. Damit setzt er seine emotionale Aufbauarbeit, die vor Augsburg begann, fort. "Ich will, dass die Mannschaft mehrere solche Erlebnisse hat wie am vergangenen Wochenende." Dazu beitragen soll auch Brajan Gruda, der eine gute Trainingswoche hinter sich habe.

In der Vorsaison siegte Mainz in Leverkusen

Statistisch gesehen stehen die Chancen von Mainz in Leverkusen gar nicht so schlecht. Der FSV ist einer von sieben Klubs, der gegen Bayer 04 unter Xabi Alonso schon gewinnen konnte. Zweimal gelang das noch keinem Verein. Am 21. Spieltag der Vorsaison siegten die Rheinhessen dort mit 3:2. Sie sind damit der einzige Klub, der in einem Gastspiel bei Xabi Alonsos Team schon drei Tore erzielen konnte. Für Mainz spricht außerdem, dass es keine der jüngsten drei Partien gegen einen Tabellenführer (zwei Siege, ein Remis) verlor. So sorgte die 05er unter anderem am 34. Spieltag der Vorsaison dafür, dass Dortmund am letzten Spieltag die Meisterschaft verspielte, nun könnte Mainz erneut den Bayern einen Gefallen tun ...