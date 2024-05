Mainz-Talent Gruda soll "seine Unbekümmertheit behalten"

Brajan Gruda war beim 0:3 von Mainz 05 gegen Leverkusen der einzige Lichtblick aus Sicht von Mainz 05. Seine Leistungen schwanken allerdings erheblich.

"Für Brajan geht es darum, kontinuierlich zu trainieren", sagt 05-Trainer Bo Svensson. Der 19-Jährige musste im Laufe der Saison schon einige Rückschläge wegstecken, wie kleinere Verletzungen oder einen grippalen Infekt. "Bei einem jungen Spieler ist das normal", weiß Svensson und ergänzt: "Wenn er kontinuierlich trainiert, ist die Qualität, die er gegen Leverkusen gezeigt hat, absolut drin. Er muss dranbleiben." Das Können ist auch der U 21 des DFB nicht verborgen geblieben, wo Gruda in der vergangenen Länderspielphase sein Debüt gab.

Bereits in der Sommer-Vorbereitung fiel Gruda, der gemeinsam mit Nelson Weiper die U 19 von Mainz im Frühjahr zur deutschen Juniorenmeisterschaft führte, durch freche Dribblings, einen guten Blick für den freien Raum und durch seine Torgefährlichkeit auf. Gegen Leverkusen führte der Offensivmann auch zahlreiche Standards aus, wie Freistöße und Einwürfe. Er sorgte für mehrere gefährliche Aktionen. In der 21. Minute landete sein Freistoß bei Stefan Bell, der den Ball aber nicht verwerten konnte. Vier Minuten später setzte Gruda per Flanke Karim Onisiwo in Szene, dessen Kopfball von Lukas Hradecky um den Pfosten gelenkt wurde. In der 30. Minute zwang Gruda den Bayer-Keeper mit einem Distanzschuss zu einer Parade.

"Brajan hat die gute Trainingswoche mit einer guten Leistung bestätigt", lobt Svensson seinen Youngster, der mit 83 Prozent auch eine gute Passquote aufweist. "Er ist von Typ her unbekümmert und hat wegen seines Alters auch viel Power drin. Diese Unbekümmertheit muss er versuchen, zu behalten", rät der 05-Trainer. "Dass er ein hervorragender Kicker ist, haben wir gesehen. Aber in der momentanen Phase müssen wir als Team funktionieren, einzelne Leistungen bringen uns nicht weiter, aber der Junge hat gezeigt, was er kann", findet Sportdirektor Martin Schmidt.